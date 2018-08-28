Мохаммед Салах снова поссорился с федерацией футбола Египта

В апреле 2018 года египтяне использовали образ Салаха, чтобы прорекламировать своего спонсора WE, в то время как игрок ранее заключил сделку с конкурирующей телекоммуникационной компанией Vodafone.

«Обычно ассоциация стремится решить проблемы своих игроков, чтоб обеспечить им комфортные условия.

Но на самом деле я вижу нечто противоположное. Это ненормально, что мои сообщения и письма моего юриста игнорируются.

Я не знаю, почему так происходит. У вас недостаточно времени, чтобы ответить нам?» – написал Салах в своем твиттере.

EFA отрицает, что Салах из-за этой ситуации отказался играть за сборную в матче против Нигера в сентябре.