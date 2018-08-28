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Мохаммед Салах снова поссорился с федерацией футбола Египта

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Mohamed Salah

ФОТО: NICOLAS ASFOURI / AFP

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о конфликте с Египетской футбольной ассоциацией (EFA).

26-летний футболист заявил, что ассоциация игнорирует его жалобы на нарушение имиджевых прав, сообщает sports.ru.

В апреле 2018 года египтяне использовали образ Салаха, чтобы прорекламировать своего спонсора WE, в то время как игрок ранее заключил сделку с конкурирующей телекоммуникационной компанией Vodafone.

«Обычно ассоциация стремится решить проблемы своих игроков, чтоб обеспечить им комфортные условия.

Но на самом деле я вижу нечто противоположное. Это ненормально, что мои сообщения и письма моего юриста игнорируются.

Я не знаю, почему так происходит. У вас недостаточно времени, чтобы ответить нам?» – написал Салах в своем твиттере.

EFA отрицает, что Салах из-за этой ситуации отказался играть за сборную в матче против Нигера в сентябре.

«Мы попросили гарантии относительно благополучия Мохамеда в составе сборной, заверения в том, что нарушения имиджевых прав больше не повторятся. Вот и все. Они еще не отреагировали», – написал в своем твиттере агент игрока Рами Аббас.

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