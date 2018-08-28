Сланца хватит еще на полстолетия и даже дольше

Как говорится в сводном годовом отчете всех предприятий сланцевой промышленности Эстонии за прошлый год, если нынешние объемы добычи останутся неизменными, а сама она будет вестись эффективно, тогда запасов сланца нам хватит еще, по крайней мере, на 50 лет. Внедрение же в будущем новых технологий, позволяющих добывать сланец, сегодня недоступный из-за неблагоприятных геологических условий и в силу определенных ограничений, еще более продлит предполагаемый полувековой срок.

Два основных месторождения сланца находятся в Северо-Восточной Эстонии. Наиболее толстые слои сланца залегают на территории между Раквере и Нарвой - так называемое Эстонское месторождение, где сланец, толщина слоя которого составляет 2,9 метра, добывается как подземным способом в шахтах, так и наземным в карьерах. Второе месторождение, Тапаское, находится между Вяйке-Маарья и Амбла. Поскольку там сланец низкого качества и залегает глубоко, его пока не добывают.

Рекордный прошлый год

Разрешение на добычу сланца есть у четырех эстонских предприятий: Eesti Energia может добывать 15 миллионов тонн, VKG - 2,8 миллиона тонн, Kiviõli Keemiatööstus - около 2 миллионов тонн и Kunda Nordic Tsement - 0,2 миллиона тонн геологических запасов сланца в год.

Фактически в 2017 году они добыли в общем 16 миллионов тонн, что является рекордом последних шести лет. Это 80% из разрешенных государством 20 миллионов тонн допустимой годовой нормы. Причем концерн VKG стал первым и единственным предприятием, реализовавшим свое право добывать сланец, который оставался не выбранным в предыдущие годы.

Сланец используется прежде всего для производства электроэнергии, сланцевого масла, тепловой энергии, различной химической продукции, а также на кундаском предприятии в качестве топлива при производстве цемента.

В 2017 году предприятия сланцевой промышленности внесли в государственный бюджет Эстонии в виде всяких налогов 103 миллиона евро. Сланцевый сектор - один из самых крупных работодателей в Ида-Вирумаа и во всей Эстонии: в 2017 году в нем работали 7387 человек. Порядка 40 миллионов евро было внесено в госказну в виде налогов на рабочую силу. Средняя брутто-зарплата работников сланцевых предприятий за год увеличилась более чем на восемь процентов и достигала 1522 евро, что примерно на одну пятую выше средней брутто-зарплаты в Эстонии и на 35% выше средней брутто-зарплаты в Ида-Вирумаа.

Средняя брутто-зарплата работников сланцевых предприятий за год увеличилась более чем на восемь процентов и достигала 1522 евро.

Что решено на будущее

В июне 2017 года Рийгикогу принял основы политики использования недр. Задача этого документа - найти природосберегающие способы использования ресурсов недр земли так, чтобы создавать максимальную ценность для общества, учитывая при этом социально-экономическое, геологическое и экологическое влияние, а также безопасность.

В вышеназванном стратегическом документе отмечено, что исследование объемов и качества потенциальных ресурсов недр земли в Эстонии было недостаточным. Чтобы принимать правильные решения, необходимо продолжать исследовательскую работу, которая предоставит государству обзор существующих ресурсов, возможностей повышения их ценности, георисков, а также вероятного влияния на окружающую среду и здоровье людей. На основании этих данных можно будет планировать новые разработки полезных ископаемых, водоснабжение, переработку отходов, строительство сооружений и производить оценку влияния на окружающую среду.

Также в 2017 году вступил в силу новый Закон о недрах земли, цель которого - обеспечить экономичное и экономически целесообразное использование полезных ископаемых при одновременном значительном уменьшении сопутствующего влияния на окружающую среду. Закон оставил без изменений разрешенный объем добычи сланца - 20 миллионов тонн в год. Плюс у предприятий сохраняется право дополнительно добывать сланец в объеме равном разнице между разрешенной квотой и реальной добычей за последние семь лет.

В апреле 2017 года Рийгикогу одобрил основы климатической политики Эстонии до 2050 года. Поставлена цель к этому сроку сократить выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 года примерно на 80%. Произведенная два года назад оценка влияний показала, что эта цель достижима, а выполнение этих обязательств окажет положительное влияние на экономику и энергобезопасность.

Эстонии следует быстрее осуществлять переход к экономике с низкими углеродными выбросами. ФОТО: Илья Смирнов

Стать еще зеленее

Международная организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2017 году опубликовала обзор эффективности эстонской политики в области окружающей среды. Был отмечен успех Эстонии в устранении связи между экономическим ростом и загрязнением воздуха и энергопотреблением.