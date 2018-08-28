Фото: узнайте, какой жилой дом назван самым красивым домом в Эстонии

«Самый красивый многоквартирный дом» - одна из номинаций традиционного конкурса «Eesti Kaunis kodu» («Красивый эстонский дом»). В этой номинации оценивается ухоженность дома и двора, и его озеленение. В этом году данный титул получил построенный фирмой Bonava Eesti в 2016 году дом на Кетрая, 3.

«Для нас очень важно признание построенного Bonava жилого комплекса самым красивым многоквартирным домом. Приятно, что наша работа замечена устроителями этого конкурса», - сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

Кетрая, 3. ФОТО: Maris Tomba

Квартирное товарищество Кетрая, 3 состоит из трех четырехэтажных жилых домов, расположенных в тихом квартале. Дома окружены закрытым двором, в котором находится детская площадка, а для взрослых имеются скамейки для отдыха на воздухе. Что касается озеленения, то там разбит самый настоящий парк, в центре которого на высокой мачте развевается сине-черно-белый флаг.