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Фото: узнайте, какой жилой дом назван самым красивым домом в Эстонии

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Ketraja 3 kodud.

ФОТО: Maris Tomba

Находящийся в столичном районе Пельгуранна по адресу Кетрая, 3 жилой комплекс получил титул самого красивого многоквартирного дома в Эстонии в 2018 году, передает портал Kodustill. 

«Самый красивый многоквартирный дом» - одна из номинаций традиционного конкурса «Eesti Kaunis kodu» («Красивый эстонский дом»). В этой номинации оценивается ухоженность дома и двора, и его озеленение. В этом году данный титул получил построенный фирмой Bonava Eesti в 2016 году дом на Кетрая, 3. 

«Для нас очень важно признание построенного Bonava жилого комплекса самым красивым многоквартирным домом. Приятно, что наша работа замечена устроителями этого конкурса», - сказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

Кетрая, 3.

ФОТО: Maris Tomba

Квартирное товарищество Кетрая, 3 состоит из трех четырехэтажных жилых домов, расположенных в тихом квартале. Дома окружены закрытым двором, в котором находится детская площадка, а для взрослых имеются скамейки для отдыха на воздухе. Что касается озеленения, то там разбит самый настоящий парк, в центре которого на высокой мачте развевается сине-черно-белый флаг.  

Цель конкурса, патронессой которого является президент Эстонской Республики, улучшение жилой среды. В этом году призы победителям были вручены Керсти Кальюлайд 25 августа в Вильянди. 

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