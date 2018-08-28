Хочешь общаться на эстонском языке? Регистрируйся на встречи языкового кафе!

Фонд интеграции приглашает всех, кто ищет поддержку в общении на эстонском языке, на встречи языкового кафе. Приходи учиться слышать и говорить на эстонском языке, а также пополнить словарный запас в свободной атмосфере в общении на повседневные темы.
Фонд интеграции проводит языковые кафе на протяжении трех лет. Имеющийся опыт показывает, что в приятных разговорах о путешествиях, домашних животных и хобби быстро преодолевается стеснение в общении на эстонском языке и приобретается вера в свою успешность.
Языковые кафе работают в следующих городах: Таллинн, Маарду, Палдиски, Кейла, Нарва, Кохтла-Ярве, Кохтла-Ярве (Ахтме), Йыхви, Кивиыли, Силламяэ, Пюсси, ждут участников.
Участие во встречах бесплатное, но предварительно необходимо заполнить регистрационную анкету.
NB! Каждый участник может принять участия во встречах 15 раз до конца 2019 года.
Дополнительная информация о встречах языкового кафе и регистрации: 800 9999, info@integratsiooniinfo.ee.