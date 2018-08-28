Пресс-конференция Моуриньо закончилась истерикой

"Мы очень здорово работали на неделе. Очень здорово подготовились. Мы играли очень здорово, с фантастической отдачей. К перерыву должны были вести 2:0. Минимум.

Потом что-то немного изменилось. Счет стал 0:2, но команда была в игре. Думаю, каждый чувствовал, что один гол мог изменить игру. Думаю, и «Тоттенхэм» это чувствовал. Мы тоже это чувствовали. Мы работали всю неделю. Со стратегической точки зрения мы не проиграли, с тактический точки зрения мы не проиграли. Все наши фанаты не читают газеты, не смотрят телевизор, они умнее этого.

Только счет 0:3 ментально смял команду. Забитые голы – потрясающий витамин, а пропущенные голы вызывают переизбыток усталости.

Kризис в обороне? У меня есть Крис Смоллинг, Линделеф и Байли. Рынок закрыт. Не говорю об этом больше. Нет никаких трансферов до 1 января.

Команда, которая билась, как мы, с тем единством и достоинством, – единое целое. Думаю, люди не верят тому, что читают. Команда сплочена. Нет никакого союза без тренера.

Видел Люка Шоу при счете 0:3, с усталостью и судорогами он все еще держался в игре с гордостью и достоинством, заслуживающим аплодисментов фанатов.

Посыл, который болельщики передали игрокам, – это мой посыл. Когда вы играете так, как вы играете, когда вы упускаете шансы, как мы упустили… Это положительный посыл. Их реакция на игру парней вызывает у меня радость и смирение", – сказал тренер.

Пресс-конференция не могла закончиться обычно, Моуринью приготовил особый финал.

"В прошлом году мы здесь проиграли «Севилье», и нас освистали. Потому что мы заслужили, потому что мы были не так хороши, мы не были достаточно опасны, «Севилья» заслужила победу. А сегодня команда покидала поле после поражения 0:3, но трибуны аплодировали. Потому что мы это заслужили. Так что вы можете пытаться, пытаться и еще раз пытаться. Продолжать пытаться.

Вы знаете, какой счет? 3:0. Знаете, что это значит? 3:0 – счет. Но также три – это количество титулов премьер-лиги, которые я выиграл. Я выиграл больше титулов премьер-лиги, чем остальные 19 тренеров вместе взятые. Три – мои, два – их", – Моуринью договаривал, уже встав со стула.