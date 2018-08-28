Кто в зоне риска, а кого ищут?

- Какую помощь вы можете оказать людям, желающим организовать свое дело? Много ли их?

- Мы можем обеспечить соответствующими консультациями и курсами, ходатайствовать о пособии на предпринимательство (до 4474 евро). Предприимчивость жителей региона с годами растет. Раньше они хотели просто найти работу, а в этом году при поддержке Кассы 21 человек начал предпринимательскую деятельность.

- Как часто здесь ищут работу люди из других стран, как быстро ее находят? Что это за страны?

- В основном к нам обращаются приехавшие с Украины, из Белоруссии, России, чаще всего – по семейным обстоятельствам. Ида-Вирумаа привлекает их потому, что здесь можно обойтись русским языком. Как правило, они очень мотивированы учиться и искать работу, часто имеют хорошую квалификацию и опыт. Многие из них поразительно высоко мотивированы учить эстонский язык, и результаты участников языковых курсов впечатляют.

- Легко ли трудоустроиться на северо-востоке молодежи?

- В конце июля у нас было зарегистрировано 505 молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Трудоустройство не зависит от возраста: это, прежде всего, вопрос образования и навыков. А у молодежи часто образование незаконченное, профессиональных навыков нет. Для каждого консультация индивидуальна, и мы тесно сотрудничаем с молодежными центрами, организацией Tugila, проводим в школах инфочасы, принимаем участие в днях карьеры для молодежи.

- Насколько ожидания людей по зарплате соотносятся с возможностями работодателей?

- Сегодня все достаточно осведомлены об уровне зарплат в регионе. Естественно, в разных секторах и на разных должностях они разнятся. Меньше получают там, где навыки приобретаются в ходе работы, а больше – там, где уровень квалификации и ответственность выше. Размер средней зарплаты ни о чем не говорит.

Весной работников массово нанимали предприятия туристического сектора, и у нас было только 200 мест, где можно было обойтись без эстонского

- Как Касса сотрудничает с предприятиями и местными самоуправлениями? Насколько эффективны ярмарки труда?

- В нашем списке более 1000 работодателей. Очень тесное у нас сотрудничество с промпарками: прежде всего – в плане обучения и найма работников на новые предприятия, которые инвестируют в регион. А вместе с самоуправлениями мы организуем трудовые тренинги для долговременных безработных, семинары, инфодни и другие мероприятия. А ярмарки труда – это прекрасная возможность для работодателей и соискателей встретиться лицом к лицу. Соискатели могут напрямую задать вопросы об условиях труда, а работодатели – взглянуть на людей и нанять их.

- Насколько остра при трудоустройстве проблема незнания эстонского?

- Это одно из самых распространенных препятствий. Конечно, и сейчас есть, и в будущем здесь останутся места, на которых можно работать и без языка. Это относится к рабочим профессиям в промышленности, логистике, строительстве, где знание языка не стоит на первом месте, а внутри фирмы общение происходит на русском. Сейчас мы предлагаем более 600 таких рабочих мест, но это число колеблется. Например, весной работников массово нанимали предприятия туристического сектора, и у нас было только 200 мест, где можно было обойтись без эстонского. Сейчас у нас 3500 клиентов, не владеющих эстонским, но эта цифра постоянно уменьшается: год назад она превышала 4000.

- Каков будет вести себя рынок труда в регионе в ближайшие годы? Какие профессии попадут в зону риска, на какие спрос возрастет?

- Уровень безработицы в последние годы снижается, и, похоже, тенденция продолжится. Но могут быть и сокращения, потому что рынок труда еще не до конца переформирован: в регионе есть новые и обновленные предприятия, но остались и такие, на которых не было больших изменений. Не хватает квалифицированной рабочей силы: руководящих работников, специалистов, рабочих. Конечно, сохранится и часть простых рабочих специальностей, но уровень зарплаты на них будет существенно ниже.