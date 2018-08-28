Кто в зоне риска, а кого ищут?

Безработица, массовые сокращения, нехватка квалифицированной рабочей силы и незнание эстонского – все эти слова будто прилипли к Ида-Вирумаа, в контексте проблем региона они звучат постоянно. Но всё ли так плохо и каковы тенденции на рынке труда в регионе? Об этом мы говорили с руководителем Ида-Вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.
- Каков типичный портрет современного безработного в Ида-Вирумаа? И каких специалистов не хватает и почему?
- По состоянию на конец первого полугодия у нас было 5342 зарегистрированных безработных. Каждую неделю регистрируется около 180 новых и примерно столько же в течение недели возвращается на рынок труда. У каждого своя история, так что нарисовать портрет типичного безработного невозможно, как и портрет типичного работающего человека. Если говорить о чем-либо типичном, то это историческая особенность региона: его жители в большинстве своем долгое время работали на одном месте, на больших предприятиях, и у них не было необходимости задумываться о планировании карьеры.
В этом кроется и ответ на вопрос, почему у нас безработных много, а работодатели не могут быстро найти подходящих им специалистов. У большинства наших клиентов устаревшее образование, недостаточное владение эстонским и низкая готовность к мобильности. Человек, открытый к общению, и с навыками, соответствующими современному рынку труда, быстро находит работу, поэтому отыскать таких людей работодателям труднее. Так что одно из важных направлений деятельности Кассы – повышение квалификации и безработных, и работающих.
Зато в Ида-Вирумаа работодателям все же можно предложить квалифицированных рабочих с опытом работы в обрабатывающей промышленности и специалистов с техническим образованием. Часть из них нуждается в повышении квалификации, и эту возможность мы можем предложить в соответствии с потребностями работодателя. Поэтому в последние годы интерес предприятий к Ида-Вирумаа вырос.
- На каких специальностях за последние пять лет количество рабочих мест сократилось больше всего?
- Крупные сокращения были два года назад, речь идет о VKG, Enefit Kaevandused и Nitrofert. В общей сложности с этих предприятий к нам на учет встало около 1500 человек. Больше всего – квалифицированных работников и специалистов. Мы провели для них множество различных мероприятий: организовывали встречи с работодателями, которые искали работников аналогичной квалификации, проводили мини-ярмарки, занимались индивидуальным консультированием, тесно сотрудничали с профсоюзами. Очень многие клиенты нуждались в дополнительном обучении и переобучении, курсах эстонского и повышении компьютерных навыков. Но у них было преимущество – предыдущий опыт работы и технические знания, поэтому на сегодняшний день большинство уже нашло работу: на учете осталось человек 60.
- Крупные торговые сети переманивают в столицу работников, компенсируя им расходы на транспорт и жилье. Как это сказывается на регионе?
- Мы сотрудничаем с работодателями по всей Эстонии. Вместе с ними организуем вербовочные мероприятия, помогаем найти работников. Ежедневно через Кассу проходит более 1200 вакансий, и большая их часть – в Ида-Вирумаа. Крупные торговые центры тоже ищут здесь работников, в основном это Maxima, чуть меньше Rimi. Если человек готов работать в другом регионе и ему подходят условия, мы можем поддержать клиента пособием на мобильность. Решение клиент принимает сам. Для многих это является хорошим шансом испытать себя в новой среде, часто мотивацией является и возможность попрактиковать эстонский. Но все-таки местные жители преданы родному краю и массово не переезжают. К тому же, в последние годы в Ида-Вирумаа создано много новых рабочих мест и повысились зарплаты.
- Какую помощь вы можете оказать людям, желающим организовать свое дело? Много ли их?
- Мы можем обеспечить соответствующими консультациями и курсами, ходатайствовать о пособии на предпринимательство (до 4474 евро). Предприимчивость жителей региона с годами растет. Раньше они хотели просто найти работу, а в этом году при поддержке Кассы 21 человек начал предпринимательскую деятельность.
- Как часто здесь ищут работу люди из других стран, как быстро ее находят? Что это за страны?
- В основном к нам обращаются приехавшие с Украины, из Белоруссии, России, чаще всего – по семейным обстоятельствам. Ида-Вирумаа привлекает их потому, что здесь можно обойтись русским языком. Как правило, они очень мотивированы учиться и искать работу, часто имеют хорошую квалификацию и опыт. Многие из них поразительно высоко мотивированы учить эстонский язык, и результаты участников языковых курсов впечатляют.
- Легко ли трудоустроиться на северо-востоке молодежи?
- В конце июля у нас было зарегистрировано 505 молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Трудоустройство не зависит от возраста: это, прежде всего, вопрос образования и навыков. А у молодежи часто образование незаконченное, профессиональных навыков нет. Для каждого консультация индивидуальна, и мы тесно сотрудничаем с молодежными центрами, организацией Tugila, проводим в школах инфочасы, принимаем участие в днях карьеры для молодежи.
- Насколько ожидания людей по зарплате соотносятся с возможностями работодателей?
- Сегодня все достаточно осведомлены об уровне зарплат в регионе. Естественно, в разных секторах и на разных должностях они разнятся. Меньше получают там, где навыки приобретаются в ходе работы, а больше – там, где уровень квалификации и ответственность выше. Размер средней зарплаты ни о чем не говорит.
Весной работников массово нанимали предприятия туристического сектора, и у нас было только 200 мест, где можно было обойтись без эстонского
- Как Касса сотрудничает с предприятиями и местными самоуправлениями? Насколько эффективны ярмарки труда?
- В нашем списке более 1000 работодателей. Очень тесное у нас сотрудничество с промпарками: прежде всего – в плане обучения и найма работников на новые предприятия, которые инвестируют в регион. А вместе с самоуправлениями мы организуем трудовые тренинги для долговременных безработных, семинары, инфодни и другие мероприятия. А ярмарки труда – это прекрасная возможность для работодателей и соискателей встретиться лицом к лицу. Соискатели могут напрямую задать вопросы об условиях труда, а работодатели – взглянуть на людей и нанять их.
- Насколько остра при трудоустройстве проблема незнания эстонского?
- Это одно из самых распространенных препятствий. Конечно, и сейчас есть, и в будущем здесь останутся места, на которых можно работать и без языка. Это относится к рабочим профессиям в промышленности, логистике, строительстве, где знание языка не стоит на первом месте, а внутри фирмы общение происходит на русском. Сейчас мы предлагаем более 600 таких рабочих мест, но это число колеблется. Например, весной работников массово нанимали предприятия туристического сектора, и у нас было только 200 мест, где можно было обойтись без эстонского. Сейчас у нас 3500 клиентов, не владеющих эстонским, но эта цифра постоянно уменьшается: год назад она превышала 4000.
- Каков будет вести себя рынок труда в регионе в ближайшие годы? Какие профессии попадут в зону риска, на какие спрос возрастет?
- Уровень безработицы в последние годы снижается, и, похоже, тенденция продолжится. Но могут быть и сокращения, потому что рынок труда еще не до конца переформирован: в регионе есть новые и обновленные предприятия, но остались и такие, на которых не было больших изменений. Не хватает квалифицированной рабочей силы: руководящих работников, специалистов, рабочих. Конечно, сохранится и часть простых рабочих специальностей, но уровень зарплаты на них будет существенно ниже.
Главное – повышение квалификации: развитие профессиональных и повышение языковых и компьютерных навыков. Без них всё труднее найти или сохранить работу. Цель Кассы по безработице – не найти клиенту рабочее место быстро, а помочь ему оставаться на рынке труда как можно дольше. А работодатели должны подумать о том, как удержать хороших работников. Новое поколение, выходящее на рынок труда, ждет от руководителей ценностно-ориентированного управления.