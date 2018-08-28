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Сегодня в интернете работает бессчетное количество различных сайтов. Содержание и цель их совершенно различны, но одно их точно объединяет: наличие адреса, или домена. Что это такое и как устроено? Читайте в техноблоге Digitark.

Чтобы хоть кто-то смог зайти на сайт, у него должен быть адрес, например, www.telia.ee или www.neti.ee. То есть, упрощенно говоря, домен - это адрес сайта.

Как получить домен?

Домен не обязательно должен принадлежат предприятию, его может иметь любой. Первым делом желающему получить домен нужно выяснить, свободно ли выбранное доменное имя. Это можно очень просто проверить через сайт соответствующего провайдера. Например, у Telia такая страница находится здесь.