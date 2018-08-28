Фигаро здесь? Фигаро там!

Хронология роста

Евгений Тимощук родился в Нарве 5 июня 1987 года.

Закончил Нарвскую гуманитарную гимназию (2006) и Вильяндискую академию культуры по специальности менеджмент культуры (2010).

2006 год - начинал трудовую карьеру с инфоконсультанта в Нарвском туристическом инфоцентре.

2008 год - руководитель проектов по организации городских событий в Нарва-Йыэсуу, там же на протяжении нескольких последующих лет был занят в различных проектах.

2010-2012 год - организатор мероприятий Нарвского музея.

2012-2014 и 2015 годы - специалист по культуре в горуправе Нарва-Йыэсуу.

2014 год - директор по продажам и маркетингу в спа-отеле "Мересуу".

2015-2016 годы - зампредседатель Ида-Вируской экспертной группы Фонда капитала культуры.

С 2015 года - руководитель программ Представительства Совета министров Северных стран в Эстонии.

Автор проекта «Дни миноги» с участием именитых поваров и звезд эстонской эстрады.

Ведущий мероприятий на русском, эстонском и английском языках.

Организатор и руководитель проектов в сферах ивент-менеджмента, туризма и креативной экономики.

Женат, в семье трое детей.