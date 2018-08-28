Фигаро здесь? Фигаро там!

Особая узнаваемость пришла к Евгению Тимощуку, когда в феврале нынешнего года он стал ведущим прошедшей в Нарвском колледже церемонии, на которой президент Керсти Кальюлайд вручала государственные награды. Порой удивляет, как успевает этот импозантный и общительный молодой человек из Ида-Вирумаа оказываться то там, то здесь? Он молниеносно меняет залы и сцены, переключаясь между разными аудиториями, бегло переходя с одного языка на второй, на третий.
В качестве ведущего праздников и культурных мероприятий Евгений Тимощук знаком публике не только в Ида-Вирумаа, особенно в родных ему Нарве и Нарва-Йыэсуу, но и в других уголках Эстонии. Несмотря на многолетний опыт, только те самые маленькие концертные эстрады в курортном Нарва-Йыэсуу остаются для Евгения и его супруги Валерии действительно домашними.
В этом году исполнилось десять лет, как они вдвоем впервые проводили там масштабный по тамошним меркам День города. Валерия тогда стала руководителем проекта, а муж - ведущим праздника, и правой рукой организатора. «Сейчас уже очень много работы за пределами Ида-Вирумаа, но Нарва-Йыэсуу всегда остается более родным», - признается Евгений в любви к родному краю.
Совсем недавно, в августе Евгений снова выступил ведущим на сцене Дня города Нарва-Йыэсуу. Его работа закончилась около полуночи. «После завершения ночной программы еще сохраняется определенный сценический драйв, потом тяжело заснуть, - делится ощущениями собеседник. - Если отрабатывать честно и правильно, а не просто объявлять артистов, энергии тратится чрезвычайно много, и обязательно надо восстанавливаться. Но самое главное - я кайфую от этой работы».
У нас есть группа активных жителей, которые всегда участвуют во всех проектах. Основная задача всего, что сейчас происходит, в том числе заявки на культурную столицу Европы, - это максимально расширять этот круг.
Как проходит подготовка к выходу к аудитории на сцену или в зал? Евгений Тимощук объясняет: «Будь то концерт, свадьба или корпоратив, я изучаю материалы об участниках. Если речь идет о корпоративном мероприятии, читаю об этой фирме. Когда предварительно встречаюсь с организаторами, всегда задаю вопрос - какова цель этого мероприятия? И от ответа многое зависит в моей работе».
Страх сцены лечится адреналином
Относительно просто вести мероприятие, идущее по предначертанному плану, но настоящее испытание мастерства начинается, когда события на сцене и за ней развиваются не по сценарию. «Сказали тебе, что артист задерживается на десять минут, вот и делай на сцене, что хочешь. Но проходит тот самый первый момент на сцене в такой обстановке, поступает адреналин, мозг начинает быстрее соображать, - и в результате что-то обязательно придумывается», - говорит Евгений.
Проведение так называемых «душевных» мероприятий, типа свадеб или юбилейных вечеров, позволяет ему импровизировать, более официальные мероприятия требуют строже придерживаться заданной канвы. В таких случаях Евгений может порепетировать перед зеркалом или даже заснять репетицию на видео, чтобы затем глянуть и послушать себя как бы со стороны. «Особенно сложно бывает на трехязычных мероприятиях, когда один и тот же текст должен прозвучать на эстонском, русском, английском, и мозг тогда немножко закипает», - с улыбкой отмечает профессионал.
Стал партнером президента Эстонии
Евгений Тимощук рассказывает, что единственный в его карьере «двестипроцентный» репетиционный прогон мероприятия случился при подготовке церемонии президентского награждения: «Была репетиция с правильным произношением всех имен и фамилий, со всеми входами, выходами и перемещениями». Сегодня, говоря о том февральском мероприятии государственной важности, Евгений вспоминает собственные мысли и переживания: ведь не только на президента, но и на ведущего церемонии смотрит по телевизору вся страна и даже люди за ее пределами, а еще много очень важных участников находятся прямо в зале.
Его рецепт спасения был прост: «Надо прогнать из головы лишние мысли о важности момента. Чем больше я накручиваю себя насчет прямого телеэфира, возможных ошибок и перепутанного текста, тем хуже получится. Я убедил себя: надо просто выйти к публике и так же просто прочитать текст». После успешно проведенного и показанного по телевидению президентского мероприятия Евгения стали узнавать люди на улицах в разных уголках Эстонии, так что он стал в некотором смысле звездой эстонского конферанса.
Меняются и костюмы, и шутки
Подходящий внешний вид, хороший костюм - это все профессиональные инвестиции. Евгений рассказывает, что подбирает одежду как правило сам. «Но один раз пришлось немножко расширить границы и поработать со стилистом. Мне показалось это чем-то необычным и пришлось потратить денег в несколько раз больше, чем я предполагал поначалу, но зато это позволило мне расширить круг проводимых мероприятий и в плане их стиля и статуса».
Время от времени приходится менять не только гардероб конферансье: фирменные фразы, шутки тоже устаревают. «У ведущего это называется «резина» - заготовленные шутки, которые при этом звучат довольно естественно, - признается Евгений. - У каждого есть что-то свое, но бывают и общие стандартные заготовки, которые можно использовать, например, на свадьбе или корпоративе».
Но, по словам профессионала, очень важно всегда находиться в теме происходящего именно здесь и сейчас: «Например, если это корпоратив, то я предварительно прошу помощника руководителя организации или руководителя по персоналу заполнить анкету, с помощью которой пытаюсь заранее выудить максимум информации о людях и как минимум список самых активных из них. С их помощью, как правило, удается раскачать все мероприятие. Также прошу вспомнить какие-то связанные с коллективом шутки, истории, и потом аудитория ошарашена, - как все это стало мне известно? - что само по себе помогает наладить контакт».
Чтобы содержание стало важнее
Как организатор массово-развлекательных и культурных мероприятий Евгений Тимощук озадачен вопросами: что может быть интересно публике в Ида-Вирумаа, на что она придет и при каких условиях? Сегодня в разработке у него новая программа гурмэ-фестиваля, посвященного миноге. «Тот формат, который был раньше, мне самому уже неинтересен», - объясняет он.
Надо обязательно учитывать известную пассивность здешней публики, говорит Евгений: «У нас есть определенная группа активных жителей, которые всегда участвуют во всех проектах. И, следовательно, основная задача всего, что сейчас происходит, в том числе заявки на культурную столицу Европы 2024 года, - это максимально расширять этот круг».
«В Нарву приезжают министры, и скоро снова приедет президент, один фестиваль следует за другим, и может сложиться ощущение, что к нам сюда едут крутые организаторы, которые для нас тут все сами сделают. Но важно, чтобы местные жители были максимально включены, чтобы они принимали новые туристические объекты, новые услуги и фестивали. Поддержка со стороны местных жителей - лучшая реклама».
Хронология роста
Евгений Тимощук родился в Нарве 5 июня 1987 года.
Закончил Нарвскую гуманитарную гимназию (2006) и Вильяндискую академию культуры по специальности менеджмент культуры (2010).
2006 год - начинал трудовую карьеру с инфоконсультанта в Нарвском туристическом инфоцентре.
2008 год - руководитель проектов по организации городских событий в Нарва-Йыэсуу, там же на протяжении нескольких последующих лет был занят в различных проектах.
2010-2012 год - организатор мероприятий Нарвского музея.
2012-2014 и 2015 годы - специалист по культуре в горуправе Нарва-Йыэсуу.
2014 год - директор по продажам и маркетингу в спа-отеле "Мересуу".
2015-2016 годы - зампредседатель Ида-Вируской экспертной группы Фонда капитала культуры.
С 2015 года - руководитель программ Представительства Совета министров Северных стран в Эстонии.
Автор проекта «Дни миноги» с участием именитых поваров и звезд эстонской эстрады.
Ведущий мероприятий на русском, эстонском и английском языках.
Организатор и руководитель проектов в сферах ивент-менеджмента, туризма и креативной экономики.
Женат, в семье трое детей.