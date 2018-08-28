В Таллинне перед началом учебного года проходит традиционная конференция директоров школ

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что одним из приоритетов в области образования является применение современных методов и создание для этого соответствующих условий в учебных заведениях, поэтому и сегодняшнее мероприятие будет проведено по-новому. Руководитель департамента образования Андрес Паюла добавил, что участники конференции станут сегодня учениками Невероятно Счастливой Школы. Задача, по его мнению, в том, чтобы руководители образовательных учреждений зарядились позитивной энергией и передали ее своему персоналу и подопечным.