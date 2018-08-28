В Таллинне перед началом учебного года проходит традиционная конференция директоров школ

Во вторник, 28 августа, в 10 часов Таллиннский департамент образования проведет в помещениях Пельгулиннаской гимназии традиционную конференцию для директоров школ по случаю начала учебного года.
Однако привычная форма мероприятия изменится.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что одним из приоритетов в области образования является применение современных методов и создание для этого соответствующих условий в учебных заведениях, поэтому и сегодняшнее мероприятие будет проведено по-новому. Руководитель департамента образования Андрес Паюла добавил, что участники конференции станут сегодня учениками Невероятно Счастливой Школы. Задача, по его мнению, в том, чтобы руководители образовательных учреждений зарядились позитивной энергией и передали ее своему персоналу и подопечным.
Торжественная линейка начнется в 12 часов. Участников поприветствуют председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев.