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  • В Таллинне перед началом учебного года проходит традиционная конференция директоров школ

В Таллинне перед началом учебного года проходит традиционная конференция директоров школ

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Учитель в школе. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix

Во вторник, 28 августа, в 10 часов Таллиннский департамент образования проведет в помещениях Пельгулиннаской гимназии традиционную конференцию для директоров школ по случаю начала учебного года.

Однако привычная форма мероприятия изменится.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что одним из приоритетов в области образования является применение современных методов и создание для этого соответствующих условий в учебных заведениях, поэтому и сегодняшнее мероприятие будет проведено по-новому. Руководитель департамента образования Андрес Паюла добавил, что участники конференции станут сегодня учениками Невероятно Счастливой Школы. Задача, по его мнению, в том, чтобы руководители образовательных учреждений зарядились позитивной энергией и передали ее своему персоналу и подопечным.

Торжественная линейка начнется в 12 часов. Участников поприветствуют председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт и вице-мэр Вадим Белобровцев.

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