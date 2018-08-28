Фото: скандинавская квартира в типичном эстонском доме
28 августа 2018, 11:20
На тихой улочке Тина, в старинном деревянном доме ждет новых хозяев удивительная квартира, рассказывает портал Kodustill.
Двухкомнатная квартира площадью 43,3 квадратных метра привлекает стильным убранством и высококачественным ремонтом. Вдобавок жилье находится на тихой улице, куда не доносится городской шум.
Квартира находится на втором этаже, а дом стоит в тихом дворике. Кроме гостиной с открытой кухней, спальни и душевой новый собственник получит кладовку в подвале и место для хранения велосипедов в специальном помещении.
Милая квартира с приятным дизайном готова для въезда новых владельцев. Если вам этот вариант показался интересным, ознакомьтесь с подробностями, которые находятся ЗДЕСЬ.