Фото: скандинавская квартира в типичном эстонском доме

Двухкомнатная квартира площадью 43,3 квадратных метра привлекает стильным убранством и высококачественным ремонтом. Вдобавок жилье находится на тихой улице, куда не доносится городской шум.

ФОТО: KV.EE

Квартира находится на втором этаже, а дом стоит в тихом дворике. Кроме гостиной с открытой кухней, спальни и душевой новый собственник получит кладовку в подвале и место для хранения велосипедов в специальном помещении.

ФОТО: KV.EE