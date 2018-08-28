Таллиннский марафон приведет к масштабным изменениям в движении транспорта и перекрытию улиц

Rus.Postimees публикует полный список дат и срока закрытия улиц Таллинна на период с 7-9 сентября.

Пятница, 7 сентября 2018 г.

19:00 Молодежный забег Nike 5 км – WE RUN TLN

ТРАССА ЗАБЕГА:

Площадь Вабадузе, бульвар Каарли, ул. Тоомпеа, Фальги-теэ, велосипедные дорожки парка Шнелли, велосипедные дорожки площади Торни, ул. Сууртюки, ул. Лаборатоориуми, ул. Толли, ул. Пикк, Раннамяэ-теэ, ул. Вяйке-Раннавярав, ул. Уус, ул. Олевимяги, ул. Пикк, ул. Мюнди, Ратушная площадь, ул. Кулласеппа, ул. Харью, площадь Вабадузе.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, 07.09.2018 г.

Для проведения старта забега и прохода участников забега временно приостанавливается движение на следующих участках улиц:

На бульваре Каарли, в направлении из города, движение будет приостановлено с 18:55 до 19:05.

На ул.Тоомпеа и на Фальги-теэ – с 19:00 до 19:10.

На ул. Нунне, на пешеходном переходе (возле Балтийского вокзала) – с 19:10 до 19:30.

На велосипедных дорожках парка Шнелли и площади Торни – с 19:00 до 19:30.

На ул. Сууртюки, ул. Лаборатоориуми, ул. Толли – с 19:10 до 19:35.

На ул. Пикк, Раннамяэ-теэ, ул. Вяйке-Раннавярав, ул. Уус, ул. Олевимяги, ул. Мюнди, на Ратушной площади, ул. Кулласеппа, ул. Харью – с 19:15 до 19:45.

Суббота, 8 сентября 2018 г.

17:00, 10 км ОСЕННИЙ ЗАБЕГ

ТРАССА ЗАБЕГА:

Площадь Вабадузе, бульвар Каарли, Пярнуское шоссе, площадь Виру, блв. Мере, Раннамяэ-теэ, ул. Сууртюки, блв. Пыхья, ул. Копли, ул. Тёэстузе, ул. Каларанна, ул. Каласадама, ул. Курси, Котел культуры, блв. Пыхья, ул. Суур-Раннавярава, Раннамяэ-теэ, блв. Мере, ул. Виру, Вана тург, ул. Кунинга, ул. Харью.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 08.09.2018 г.:

На прилегающей к площади Вабадузе части бульвара Каарли движение будет закрыто с 16:55 до 17:15. Общественный транспорт будет ждать на бульваре Эстония.

Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет закрыто по всей ширине с 16:45 до 17:15. Маршрутные автобусы и трамваи будут стоять до тех пор, пока бегуны не преодолеют данный участок.

Движение трамваев на маршрутах 1 и 2 будет остановлено с 16:30 до 19:30

Движение трамваев на маршрутах 3 и 4 будет остановлено с 16:45 до 17:15

Блв. Мере и Раннамяэ-теэ будут закрыты с 16:45 до 19:10

Ул. Сууртюки закрыта для движения с 16:55 до 17:30

Движение по блв. Пыхья будет закрыто с 16:55 до 19:10

Ул. Копли будет закрыта с 16:55 до 18:15

Ул. Тёэстузе (ул. Копли до ул. Каларанна) будет закрыта с 17:10 до 18.30

Ул. Каларанна будет закрыта с 17:10 до 19:00

Ул. Каласадама и ул. Курси будут закрыты с 17:15 до 19:10

Ул. Суур-Раннавярав будет закрыта с 16:45 до 19:10. Движение будет направлено к ответвлению со стороны моря, и временно будет двухсторонним.

Ул. Виру, Вана тург, ул. Кунинга и ул. Харью будут закрыты для движения с 17:20 до 19:30

На площади Вабадузе и на выходящем из центра города ответвлении бульвара Каарли движение будет закрыто с момента старта, с 16:55 и до 17:15