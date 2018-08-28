Таллиннский марафон приведет к масштабным изменениям в движении транспорта и перекрытию улиц

Таллиннский марафон и связанные с ним забеги через две недели приведут к изменению дорожного движения в Таллинне и перекрытию улиц. Особенно информированными должны быть жители Пыхья-Таллинна, центра города и Каламая, где организаторы массовых забегов просят по возможности избегать передвижения и использования личного автотранспорта в период с вечера 8 сентября по 9 сентября.
Rus.Postimees публикует полный список дат и срока закрытия улиц Таллинна на период с 7-9 сентября.
Пятница, 7 сентября 2018 г.
19:00 Молодежный забег Nike 5 км – WE RUN TLN
ТРАССА ЗАБЕГА:
Площадь Вабадузе, бульвар Каарли, ул. Тоомпеа, Фальги-теэ, велосипедные дорожки парка Шнелли, велосипедные дорожки площади Торни, ул. Сууртюки, ул. Лаборатоориуми, ул. Толли, ул. Пикк, Раннамяэ-теэ, ул. Вяйке-Раннавярав, ул. Уус, ул. Олевимяги, ул. Пикк, ул. Мюнди, Ратушная площадь, ул. Кулласеппа, ул. Харью, площадь Вабадузе.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, 07.09.2018 г.
Для проведения старта забега и прохода участников забега временно приостанавливается движение на следующих участках улиц:
На бульваре Каарли, в направлении из города, движение будет приостановлено с 18:55 до 19:05.
На ул.Тоомпеа и на Фальги-теэ – с 19:00 до 19:10.
На ул. Нунне, на пешеходном переходе (возле Балтийского вокзала) – с 19:10 до 19:30.
На велосипедных дорожках парка Шнелли и площади Торни – с 19:00 до 19:30.
На ул. Сууртюки, ул. Лаборатоориуми, ул. Толли – с 19:10 до 19:35.
На ул. Пикк, Раннамяэ-теэ, ул. Вяйке-Раннавярав, ул. Уус, ул. Олевимяги, ул. Мюнди, на Ратушной площади, ул. Кулласеппа, ул. Харью – с 19:15 до 19:45.
Суббота, 8 сентября 2018 г.
17:00, 10 км ОСЕННИЙ ЗАБЕГ
ТРАССА ЗАБЕГА:
Площадь Вабадузе, бульвар Каарли, Пярнуское шоссе, площадь Виру, блв. Мере, Раннамяэ-теэ, ул. Сууртюки, блв. Пыхья, ул. Копли, ул. Тёэстузе, ул. Каларанна, ул. Каласадама, ул. Курси, Котел культуры, блв. Пыхья, ул. Суур-Раннавярава, Раннамяэ-теэ, блв. Мере, ул. Виру, Вана тург, ул. Кунинга, ул. Харью.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 08.09.2018 г.:
На прилегающей к площади Вабадузе части бульвара Каарли движение будет закрыто с 16:55 до 17:15. Общественный транспорт будет ждать на бульваре Эстония.
Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония будет закрыто по всей ширине с 16:45 до 17:15. Маршрутные автобусы и трамваи будут стоять до тех пор, пока бегуны не преодолеют данный участок.
Движение трамваев на маршрутах 1 и 2 будет остановлено с 16:30 до 19:30
Движение трамваев на маршрутах 3 и 4 будет остановлено с 16:45 до 17:15
Блв. Мере и Раннамяэ-теэ будут закрыты с 16:45 до 19:10
Ул. Сууртюки закрыта для движения с 16:55 до 17:30
Движение по блв. Пыхья будет закрыто с 16:55 до 19:10
Ул. Копли будет закрыта с 16:55 до 18:15
Ул. Тёэстузе (ул. Копли до ул. Каларанна) будет закрыта с 17:10 до 18.30
Ул. Каларанна будет закрыта с 17:10 до 19:00
Ул. Каласадама и ул. Курси будут закрыты с 17:15 до 19:10
Ул. Суур-Раннавярав будет закрыта с 16:45 до 19:10. Движение будет направлено к ответвлению со стороны моря, и временно будет двухсторонним.
Ул. Виру, Вана тург, ул. Кунинга и ул. Харью будут закрыты для движения с 17:20 до 19:30
На площади Вабадузе и на выходящем из центра города ответвлении бульвара Каарли движение будет закрыто с момента старта, с 16:55 и до 17:15
По причине размещения и уборки средств для организации движения вблизи трассы забега помехи в движении могут возникать с 12.00 до 22.00.
Движение будет восстановлено после окончания забега и уборки средств для организации движения на основании распоряжения, поступившего из штаба оперативного управления.
Воскресенье, 9 сентября 2018 г.
9:00, МАРАФОН 42,2 км
10:45, ПОЛУМАРАФОН 21,1 км
ТРАССА ЗАБЕГА:
МАРАФОН: ул. Харью, площадь Вабадузе, блв. Каарли, Пярнуское шоссе, блв. Мере, Раннамяэ-теэ, Суур-Раннавярав, блв. Пыхья, ул. Каласадама, ул. Каларанна (велосипедная дорожка), ул. Тёэстузе (ул. Каларанна до ул. Сальме), ул. Соо, блв. Пыхья, ул. Копли, ул. Ристику, ул. Лусте, ул. Хейна, ул. Теллискиви (от Хейна до Ристику), ул. Ристику (ул. Теллискиви до блв. Кольде), блв. Кольде (по направлению к городу), ул. Пельгуранна, Лахепеа-теэ (включая велосипедную дорожку), ул. Сооди, Палдиское шоссе, Вабаыхумуузеуми-теэ (велосипедная дорожка), Музей под открытым небом, велосипедные дорожки Рокка-аль-Маре, велосипедные дорожки Строоми, ул. Пельгуранна, велосипедная дорожка вдоль Коплиского кладбищенского парка, Коплиранна-теэ, ул. Анкру, ул. Копли, ул. Сепа, ул. Малева, ул. Копли, Пальяссааре-теэ, ул. Кооли, блв. Пыхья, ул. Сууртюки, Раннамяэ-теэ, блв. Мере, ул. Виру, Вана тург, ул. Кунинга, ул. Харью.
ПОЛУМАРАФОН: ул. Харью, площадь Вабадузе, блв. Каарли, Пярнуское шоссе, блв. Мере, Раннамяэ-теэ, Тоомпуйестеэ, ул. Техника (Тоомпуйестеэ до ул. Роху), ул. Роху, ул. Теллискиви (от ул. Роху до ул. Ристику), ул. Ристику (от ул. Теллискиви до блв. Кольде), блв. Кольде (по направлению к городу), ул. Пельгуранна, велосипедные дорожки Строоми, ул. Пельгуранна, велосипедная дорожка вдоль Коплиского кладбищенского парка, Коплиранна-теэ, ул. Анкру, ул. Копли, ул. Сепа, ул. Малева, ул. Копли, блв. Пыхья, ул. Сууртюки, Раннамяэ-теэ, блв. Мере, ул. Виру, Вана тург, ул. Кунинга, ул. Харью.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 09:09.2018 г.:
Бульвар Каарли и площадь Вабадузе закрыты для движения с 8:55 до 9:10 и с 10:40 до 11:00; общественный транспорт будет стоять до тех пор, пока бегуны не преодолеют данный участок.
Пярнуское шоссе от площади Виру до бульвара Эстония закрыто по всей ширине с 8:45 до 9:10 и с 10:40 до 11:00. Движение маршрутных автобусов и трамваев будет остановлено; движение общественного транспорта возобновится после прохождения бегунов.
Бульвар Мере и Раннамяэ-теэ будут закрыты с 8:30 до 16:00
Движение трамваев будет остановлено на маршрутах 1 и 2 с 8:00 до 16:00
Суур-Раннавярав и ул. Каласадама будут закрыты с 8:50 до 9:20
Велосипедная дорожка ул. Каларанна будет закрыта с 8:50 до 9:35
Ул. Тёэстузе (от ул. Каларанна до ул. Соо) закрыта для движения с 9:05 до 9:45
Ул. Соо закрыта для движения с 8:50 до 9:50
Блв. Пыхья (от блв. Мере до ул. Соо) закрыт для движения с 8:50-9:50
Блв. Пыхья (от ул. Соо до ул. Копли) закрыт для движения с 9:10 до 15:45
Ул. Копли (от Малева до блв. Пыхья) закрыта для движения с 9:10 до 15:45
Движение по ул. Копли (от Сыле и до конца) будет существенно нарушено; перебои в движении будут с 10:25 до 14:00
Движение по ул. Ристику (от ул. Копли до ул. Лусте), ул. Лусте, ул. Хейна будет закрыто с 9:15 до 10:30
Ул. Теллискиви (от ул. Хейна до ул. Ристику) будет закрыта для движения с 9:20 до 11:25
Блв. Тоомпуйестеэ закрыт для движения с 10:45 до 11:20
Ул. Ристику (от ул. Теллискиви до блв. Кольде) будет закрыта с 9:25 до 11:45
Блв. Кольде будет закрыт с 9:25 до 11:55
Движение по перекрестку ул. Сыле и блв. Кольде будет существенно нарушено с 9:25 до 11:55. По мере возможности транспортные средства будут пропускаться.
Ул. Пельгуранна будет закрыта с 9:30 до 13:30
Ул. Лахапеа и ул. Сооди будет закрыта с 9:35 до 11:10
Палдиское шоссе в направлении от города, от разворота у ул. Лахепеа и до Вабаыхумуузеуми-теэ будет закрыто для движения с 9:35 до 11:25. Пропускаться будут только маршрутные автобусы.
Вабаыхумуузеуми-теэ – от Лиллевялья теэ до улицы Лыука – будет закрыта с 9:40 до 11:40
Велосипедные дорожки вдоль берега моря – от Музея под открытым небом до пляжа Строоми будут закрыты для движения с 9:40 до 12:30
Велосипедные дорожки пляжа Строоми будут закрыты для движения с 10:00 до 13:20
Ул. Коплиранна будет закрыта с 10:20 до 13:40
Ул. Анкру будет закрыта с 10:20 до 13:45
Ул. Сепа и ул. Малева будут закрыты с 10:25 до 14:15
Пальяссааре-теэ будет закрыта с 10:30 до 15:15
Ул. Виру, Вана тург, Кунинга и ул. Харью будут закрыты для движения с 08:00 до 16:00
В Каламая, в Пыхья-Таллинне, на находящейся в центре города трассе забега и на прилегающих к ней улицах организация движения будет осуществляться в соответствии с согласованной схемой движения. Движение будет нарушено с 8.00 до 16.00.
Движение в сторону порта будет осуществляться по Нарвскому шоссе, улице Петроолеуми, улице Йыэ и улице Ахтри.
По причине размещения и уборки средств организации движения вблизи трассы забега помехи в движении могут возникать с 00:30-18.00.
Движение будет восстановлено по окончании забега и уборки средств организации движения на основании распоряжения, поступившего из штаба оперативного управления.
Движение во время проведения мероприятия организуют лицензированные регулировщики. Забег будет подстраховываться регулировщиками движения, охранниками и судьями на трассе. Жители, оперативные автомобили и транспорт местных учреждений будут пропускаться на усмотрение регулировщиков, согласно принятым решениям и знакам.