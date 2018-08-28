«Я убью тебя, гад!»: мужчина с пугающим уголовным прошлым вновь попал за решетку

Более десяти лет назад, 22 июля 2007 года, 19-летний Пиллер напал на своего 51-летнего собутыльника, ударив его несколько раз дубинкой. Жертва умерла, и за содеянное Пиллер отправился на десять лет в тюрьму. В августе прошлого года он вышел на свободу, но не смог придерживаться законопослушного образа жизни.

Спустя несколько недель после освобождения на улице Яама в Тарту Пиллер ударил кулаком в лицо 22-летнего мужчину. В потасовку вмешался 26-летний очевидец, которого представший перед судом также избил руками и ногами.

Непонятные мотивы

В конце октября того же года Пиллер поссорился с 41-летним Алланом (имя изменено), и ссора закончилась попыткой убийства.

Аллан и его сожительница Кадри (имя изменено) находились у Пиллера в гостях. Тот был сильно пьян еще до совершения преступления. Компания пила водку, а по окончании попойки Аллан и Кадри планировали откланяться.

«Я убью тебя, гад!» - крикнул Сильвер Пиллер своей жертве.

На суде он сказал, что причиной конфликта стало утверждение Кадри, что Аллан бьет ее. Пиллер возмутился и захотел сразиться с Алланом. Мужчины попытались решить конфликт словесно, и казалось, что ситуация выровнялась. «Я убью тебя, гад!» - прокричал Пиллер спустя мгновение после того, как Аллан и Кадри вышли из его квартиры.

Сначала Пиллер ударил Аллана ножом в грудь, пробив молнию кожаной куртки пострадавшего. Мужчины боролись, и в какой-то момент Аллану удалось повалить Пиллера на пол, сам он тоже упал. Пиллер быстро поднялся и нанес жертве удар ножом в спину. Сожительница Аллана вызвала скорую помощь, усилиями которой пострадавшему удалось спасти жизнь. Хотя нож и не был найден, врачи констатировали, что ранение было нанесено именно ножом. То же самое сказали Кадри и еще один свидетель.

Среднее наказание

Экспертиза установила, что Пиллер отдавал отчет в том, что он делает, также он не был признан душевнобольным. Учитывая то, что он пробыл десять лет в тюрьме за преступление, суд счел, что обвиняемый не сделал никаких выводов из предыдущего наказания.

Прокурор Тоомас Лийва отметил, что назначенное наказание является средним по степени строгости. «Девять лет тюрьмы за попытку убийства - это средняя мера», - заявил Лийва.