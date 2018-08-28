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  • Галерея: в Таллинне грузовик застрял под виадуком

Галерея: в Таллинне грузовик застрял под виадуком

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Сегодня около девяти часов утра в Таллинне на улице Роху под железнодорожным виадуком застрял грузовик, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в ДТП никто не пострадал. На место инцидента вызван эвакуатор, который должен вызволить грузовой автомобиль из плена.

На месте происшествия находятся полицейские, которые регулируют движение.

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