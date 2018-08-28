Галерея: в Таллинне грузовик застрял под виадуком

Rus.Postimees.ee112Галерея: в Таллинне грузовик застрял под виадукомГалерея: в Таллинне грузовик застрял под виадукомrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать28 августа 2018, 10:54Сегодня около девяти часов утра в Таллинне на улице Роху под железнодорожным виадуком застрял грузовик, пишет Postimees.По словам пресс-секретаря Пыхьяской префектуры, в ДТП никто не пострадал. На место инцидента вызван эвакуатор, который должен вызволить грузовой автомобиль из плена.На месте происшествия находятся полицейские, которые регулируют движение.грузовикрохуталлинн