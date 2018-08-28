МуПо: работы по утеплению фасадов многоквартирных домов должны вестись по единым правилам

Поскольку лето еще не закончилось и строительные работы продолжаются, таллиннский Департамент муниципальной полиции напоминает квартирным товариществам: к утеплению фасадов многоэтажек предъявляются те же требования, что и к подобным работам в частных домах.
До начала работ по утеплению фасада необходимо наличие извещения на строительство и строительного проекта. Часто квартирное товарищество ходатайствует о получении строительного извещения и утверждении строительного проекта утепления фасада задолго до начала самих работ, иногда за несколько лет. К сожалению, часто случается, что работы начинаются, когда срок действия этих документов уже истек, а значит, строительные работы незаконны.
В § 37 Закона о строительстве говорится, что строительные работы могут вестись в течение двух лет после подачи уведомления о строительстве, после устранения дополнительных требований или после утверждения строительного проекта.
«Понятно, что квартирное товарищество может не иметь достаточно денег для выполнения строительных работ сразу после утверждения проекта. Поэтому перед началом строительных работ очень важно проверить, действительны ли уведомление о строительстве и проект, а в случае необходимости оформить эти документы заново», - объяснил главный инспектор по надзору за региональным строительством Андреас-Ханнес Тамм. Действительность проекта может быть проверена в Строительном регистре.
По словам Тамма, фасадные работы в многоквартирных домах часто связаны с ранее застекленными балконами. «Поскольку балкон является частью фасада, он также должен соответствовать утвержденному проекту. Поэтому, если застекленный по собственному усмотрению собственника квартиры балкон не соответствует проекту, застекление необходимо удалить и привести его в соответствие с утвержденным проектом».