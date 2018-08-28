МуПо: работы по утеплению фасадов многоквартирных домов должны вестись по единым правилам

До начала работ по утеплению фасада необходимо наличие извещения на строительство и строительного проекта. Часто квартирное товарищество ходатайствует о получении строительного извещения и утверждении строительного проекта утепления фасада задолго до начала самих работ, иногда за несколько лет. К сожалению, часто случается, что работы начинаются, когда срок действия этих документов уже истек, а значит, строительные работы незаконны.

В § 37 Закона о строительстве говорится, что строительные работы могут вестись в течение двух лет после подачи уведомления о строительстве, после устранения дополнительных требований или после утверждения строительного проекта.

«Понятно, что квартирное товарищество может не иметь достаточно денег для выполнения строительных работ сразу после утверждения проекта. Поэтому перед началом строительных работ очень важно проверить, действительны ли уведомление о строительстве и проект, а в случае необходимости оформить эти документы заново», - объяснил главный инспектор по надзору за региональным строительством Андреас-Ханнес Тамм. Действительность проекта может быть проверена в Строительном регистре.