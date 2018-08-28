Вт, 28.08.2018
Россия сегодня ушла куда-то слишком далеко от рок-н-ролльных ценностей Вадим Штепа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • С этой недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии

С этой недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Mirage 2000-5 hävitaja.

ФОТО: HO/Reuters/Scanpix

Звено ВВС Германии на этой неделе перенимает у летчиков Франции воздушную миссию в небе над странами Балтии.

В предстоящий четверг на авиабазе Эмари состоится церемония ротации контингента Франции на контингент Германии, сообщило Министерство обороны Эстонии.

Немецкие ВВС приступят к охране воздушного пространства Балтийских стран четырьмя истребителями Eurofighter.

Летное звено ВВС Франции пользуется для охраны воздушного пространства Балтийских стран четырьмя истребителями Mirage 2000-5.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ