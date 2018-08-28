С этой недели небо Балтии будут охранять истребители ВВС Германии
28 августа 2018, 11:20
Звено ВВС Германии на этой неделе перенимает у летчиков Франции воздушную миссию в небе над странами Балтии.
В предстоящий четверг на авиабазе Эмари состоится церемония ротации контингента Франции на контингент Германии, сообщило Министерство обороны Эстонии.
Немецкие ВВС приступят к охране воздушного пространства Балтийских стран четырьмя истребителями Eurofighter.
Летное звено ВВС Франции пользуется для охраны воздушного пространства Балтийских стран четырьмя истребителями Mirage 2000-5.