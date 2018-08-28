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  • Фото: невнимательность водителя грузовика привела к аварии

Фото: невнимательность водителя грузовика привела к аварии

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Сегодня, 28 сентября, в 9.49 центр тревоги получил сообщение о ДТП на сотом километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа вблизи Койги.

В ожидавший возможности повернуть налево автомобиль Volkswagen Passat сзади врезался грузовик с прицепом Scania. Оба транспортных средства направлялись из Тарту в сторону Таллинна.

Водитель грузовика рассказал порталу Järva Teataja, что ехал за автомобилем Volkswagen, но не заметил, что перед совершением поворота тот остановилась. Когда же он это увидел, было уже поздно - столкновение было неизбежно. Водитель грузовика признал свою вину.

В грузовике находился пассажир, в Volkswagen было три человека. Никто не пострадал, стороны обратятся в страховую службу.

Движение на месте происшествия нарушено в обоих направлениях, в связи с чем участником дорожного движения следует запастись терпением.

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