Фото: невнимательность водителя грузовика привела к аварии

В ожидавший возможности повернуть налево автомобиль Volkswagen Passat сзади врезался грузовик с прицепом Scania. Оба транспортных средства направлялись из Тарту в сторону Таллинна.

Водитель грузовика рассказал порталу Järva Teataja, что ехал за автомобилем Volkswagen, но не заметил, что перед совершением поворота тот остановилась. Когда же он это увидел, было уже поздно - столкновение было неизбежно. Водитель грузовика признал свою вину.

В грузовике находился пассажир, в Volkswagen было три человека. Никто не пострадал, стороны обратятся в страховую службу.