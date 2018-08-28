Керсти Кальюлайд в интервью Rus.Postimees: это не остров Вануату, это Нарва!

- В плане коррупции Ида-Вирумаа – особенный регион...

- Действительно, у нас есть основания подозревать, что у предпринимательства там были не такие хорошие условия, как в других местах. И это, возможно, объясняет то, почему в этом регионе у нас мало успешных предприятий. Хотя в целом их не так уж мало – свыше 4000 зарегистрированных фирм на регион, правда, в основном, это микро- и небольшие компании, но так в Эстонии повсюду. И, естественно, важно, чтобы бизнес-среда была чистой. Без этого ничто не может развиваться. Поэтому не может развиваться Украина, поэтому возникли трудности у других наших собратьев, которые вышли из бывшего СССР. В них видят предпринимательскую среду, которая непонятна, непрозрачна, где предприниматели не находятся в равных условиях. Если эти условия будут соблюдаться, регион будет конкурентоспособным. То же касается и Нарвы.

- Мы все время говорим о Нарве, в то же время Ида-Вирумаа – это и Кохтла-Ярве, и Силламяэ и еще множество других городков...

- Да. И если мы посмотрим на экономические показатели, то средняя зарплата в уезде выше, чем в Нарве. И нарвитяне работают на предприятиях за пределами города. Экономически Ида-Вирумаа – эстонский середнячок, он на восьмом месте по уровню доходов среди всех уездов. То есть речь не идет об экономически отсталом регионе. Да, крупные предприятия, возможно, чувствуют себя там чуть более комфортно, но это, вероятно, свидетельствует и о том, что предпринимательская среда там была не лучшей, поскольку крупные фирмы обычно и сами справляются, а мелким трудно. Чтобы бизнес развивался и в Силламяэ, нужна чистая бизнес-среда.

- Иногда кажется, что о других городах как будто забыли.

- Просто в Нарве больше людей. И если там что-то будет сделано, эффект затронет не только ее.

- Как часто вы думаете об Ида-Вирумаа: “Ой, вот это мы точно сделали неправильно...”?

- Есть многое в Эстонии, с чем мы запоздали. Зачастую это касается социальной проблематики в целом. Чтобы в обществе было меньше гнева и насилия. Может быть, ситуация, которую мы сегодня видим на дорогах, как раз отражает то, что в последние тридцать лет у нас не было времени на наших детей. Важнее всего, чтобы мы понимали, что благополучное государство – это не ВВП на душу населения, а именно общество, которое все замечает и и обо всем заботится.

- Что могло бы стать символом Ида-Вирумаа?

- Это должны решать сами жители региона. По-моему, важно, что Нарва исторически и в архитектурном плане является форпостом Европы на границе с Россией. Это такая точка перелома культур, и в этом будущее Нарвы. Начнем с этого, приведем в порядок ратушу... Если Нарва когда-нибудь начнет думать о дальнейшей городской планировке, то хрущевки в центре давно отжили свое. Можно было бы вернуться к к прежнему плану центральных городских улиц. Постепенно стоит начать этим заниматься. Должен быть план превратить Нарву в такой европейский город, каким она когда-то была.

- Мы говорим о Европе, и в то же время в Кохтла-Ярве есть дома, где зимой нет отопления...

- В Германии эту проблему промышленных регионов решили таким образом: людям предлагали переселиться всем вместе в другие дома неподалеку от центра города, а оставленные дома сносили. Но этим должно заниматься местное самоуправление. Не знаю, есть ли такие планы и проекты в Кохтла-Ярве. Если бы я была мэром Кохтла-Ярве, я бы проехалась по Восточной Германии и посмотрела, как там решают такие проблемы. Там это сделано очень хорошо. Правда, в Германии квартиры обычно не принадлежали людям, там была другая форма собственности... Но даже если здесь они им принадлежат, если мы знаем, что возникает такая проблема, решение может быть аналогичным. Но это требует инициативы местного самоуправления, а политика ведь и есть – искусство инициативы.

- Вы можете себе представить, что на пенсии приобретете домик где-нибудь в Нарва-Йыэсуу и станете там жить?