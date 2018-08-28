Роналдо покупает клуб испанской Примеры
28 августа 2018, 11:32
Бывший форвард сборной Бразилии, «Реала» и «Барселоны» Роналдо близок к приобретению «Вальядолида».
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух-трех недель.
41-летний экс-футболист выкупит испанский клуб за 30 миллионов евро, что позволит новичку Ла Лиги погасить долги в размере 25 млн.
Роналдо станет главным акционером и президентом «Вальядолида», который после 2 туров занимает в таблице примеры 12-е место.
Как отмечают эксперты, Роналдо может организовать на базе академии клуба своеобразный "питомник": из Бразилии будут завозиться молодые таланты, которые к моменту перехода во взрослый футбол не будут считаться в Испании легионерами, а имя самого Зубастика поможет привлечь футбольных агентов.