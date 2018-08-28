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Роналдо покупает клуб испанской Примеры

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Роналдо

ФОТО: Sergei Grits / AP

Бывший форвард сборной Бразилии, «Реала» и «Барселоны» Роналдо близок к приобретению «Вальядолида».

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение двух-трех недель.

41-летний экс-футболист выкупит испанский клуб за 30 миллионов евро, что позволит новичку Ла Лиги погасить долги в размере 25 млн.

Роналдо станет главным акционером и президентом «Вальядолида», который после 2 туров занимает в таблице примеры 12-е место.

Как отмечают эксперты, Роналдо может организовать на базе академии клуба своеобразный "питомник": из Бразилии будут завозиться молодые таланты, которые к моменту перехода во взрослый футбол не будут считаться в Испании легионерами, а имя самого Зубастика поможет привлечь футбольных агентов.

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