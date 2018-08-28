Роналдо покупает клуб испанской Примеры

Как отмечают эксперты, Роналдо может организовать на базе академии клуба своеобразный "питомник": из Бразилии будут завозиться молодые таланты, которые к моменту перехода во взрослый футбол не будут считаться в Испании легионерами, а имя самого Зубастика поможет привлечь футбольных агентов.