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  • Риелтор из Белоруссии придумала оригинальный способ продажи квартир

Риелтор из Белоруссии придумала оригинальный способ продажи квартир

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Та самая квартира, о которой сложены стихи.

ФОТО: скриншот с сайта realty.tut.by

В Минске сотрудница одного из агентств недвижимости реализует жилье с помощью поэзии, сообщает Dom.Lenta.ru  со ссылкой на портал TUT.BY.

Молодая женщина сама сочиняет стихотворные описания объектов, предпочитая делать акцент на нематериальные характеристики жилых помещений — в частности, на их атмосферу. Это помогает подобрать идеальных покупателей, считает маклер.

Так, например, она озаглавила объявление о продаже трехкомнатной квартиры: «Квартира наподобие дворца, но ниже на нее цена». Дальше идет стихотворение:

На кухне, в залах итальянский

Царит гармонии минор…

Заморской плиткой сделан фартук кухни,

А на гардинах — золотой узор…

В углу — диван ручной работы,

Блеск посеребренных зеркал,

Шкафы резные, хрусталь люстры,

И свет свечей полнит бокал…

Латунь английская полнит

Из мрамора литого чашу.

Испанских мастеров на стенах

Лежит искусно сделанный гранит.

«Свои объявления я не просто придумываю, а описываю атмосферу и энергию квартиры, потому что уверена: все мои клиенты клюют не на фотографию объекта, а на его описание», — заявила маклер в интервью TUT.BY.

Она также отметила, что благодаря поэтическим описаниям почти не сталкивается с негативно настроенными клиентами: в основном к ней обращаются душевные и чувствительные люди.

Другие стихи, а также поэтическую прозу о минской недвижимости можно прочитать ЗДЕСЬ

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