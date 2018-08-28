Риелтор из Белоруссии придумала оригинальный способ продажи квартир

В Минске сотрудница одного из агентств недвижимости реализует жилье с помощью поэзии, сообщает Dom.Lenta.ru со ссылкой на портал TUT.BY.
Молодая женщина сама сочиняет стихотворные описания объектов, предпочитая делать акцент на нематериальные характеристики жилых помещений — в частности, на их атмосферу. Это помогает подобрать идеальных покупателей, считает маклер.
Так, например, она озаглавила объявление о продаже трехкомнатной квартиры: «Квартира наподобие дворца, но ниже на нее цена». Дальше идет стихотворение:
На кухне, в залах итальянский
Царит гармонии минор…
Заморской плиткой сделан фартук кухни,
А на гардинах — золотой узор…
В углу — диван ручной работы,
Блеск посеребренных зеркал,
Шкафы резные, хрусталь люстры,
И свет свечей полнит бокал…
Латунь английская полнит
Из мрамора литого чашу.
Испанских мастеров на стенах
Лежит искусно сделанный гранит.
«Свои объявления я не просто придумываю, а описываю атмосферу и энергию квартиры, потому что уверена: все мои клиенты клюют не на фотографию объекта, а на его описание», — заявила маклер в интервью TUT.BY.
Она также отметила, что благодаря поэтическим описаниям почти не сталкивается с негативно настроенными клиентами: в основном к ней обращаются душевные и чувствительные люди.
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