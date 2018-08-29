Мартин Репинский о спортивном будущем Йыхви: футбол дает равные возможности для всех

Спорт играет важную роль в жизни современного человека. В силу разных причин к здоровому образу жизни сегодня начали относиться с большим пиететом и интересом. Взрослые люди неожиданно даже для себя встали на роликовые коньки, обзавелись палками для скандинавской ходьбы, влезли в кроссовки и начали бегать по утрам. Или по вечерам – кому как удобнее. Однако по-настоящему привычку к спорту нужно воспитывать с детства, а для этого должно быть не только желание ребенка и родителя, но и наличие соответствующей инфраструктуры, где с детьми могли бы работать квалифицированные специалисты.

Несмотря на то, что Йыхви является столицей Ида-Вирумаа, до сих пор город не мог похвастаться наличием современных спортивных площадок. Есть относительно новый спортивный холл, однако он ограничен своими размерами и позволяет заниматься только теми видами спорта, которые можно практиковать только в помещении.

В городе есть стадион. Его развитием в течение семи лет, взяв под свою опеку не столько спортивное сооружение, сколько заброшенную поляну, изъеденную кротами и загаженную алкоголиками и наркоманами, занимается местный футбольный клуб FC Phoenix (прежнее название ФК «Локомотив»). За это время удалось привести в порядок основное поле – деньги на масштабные работы были найдены в волостной казне. Установлены новые трибуны – тут средства выиграл сам клуб, написав проект и убедив EAS в целесообразности финансирования. Расчищено и подготовлено так называемое народное поле, которым могут пользоваться все жители города без исключения.

Проделана большая работа, но все это, скажем так, косметика, не имеющая ничего общего с современными возможностями и потребностями. Понятно, что основной вопрос до сих пор упирался в финансирование: Йыхви - далеко не богатая волость, а потому найти в своих резервах несколько миллионов евро на строительство современного футбольного стадиона, было если не невозможно, то крайне проблематично.

«Сегодня ситуация изменилась, - утверждает новоиспеченный старейшина Йыхви Мартин Репинский. – Прежде всего, потому что мы понимаем важность футбола и не только как вида спорта. Футбол хорош тем, что это массовый вид спорта, дающий карьерный шанс каждому, вне зависимости от влиятельности и материальной состоятельности родителей. Тут практически нет никаких ограничений, а значит, это один из способов пробить так называемый стеклянный потолок».