Мартин Репинский о спортивном будущем Йыхви: футбол дает равные возможности для всех

В Йыхви может появиться большой футбольный центр с двумя стадионами и служебными сооружениями.
Спорт играет важную роль в жизни современного человека. В силу разных причин к здоровому образу жизни сегодня начали относиться с большим пиететом и интересом. Взрослые люди неожиданно даже для себя встали на роликовые коньки, обзавелись палками для скандинавской ходьбы, влезли в кроссовки и начали бегать по утрам. Или по вечерам – кому как удобнее. Однако по-настоящему привычку к спорту нужно воспитывать с детства, а для этого должно быть не только желание ребенка и родителя, но и наличие соответствующей инфраструктуры, где с детьми могли бы работать квалифицированные специалисты.
Несмотря на то, что Йыхви является столицей Ида-Вирумаа, до сих пор город не мог похвастаться наличием современных спортивных площадок. Есть относительно новый спортивный холл, однако он ограничен своими размерами и позволяет заниматься только теми видами спорта, которые можно практиковать только в помещении.
В городе есть стадион. Его развитием в течение семи лет, взяв под свою опеку не столько спортивное сооружение, сколько заброшенную поляну, изъеденную кротами и загаженную алкоголиками и наркоманами, занимается местный футбольный клуб FC Phoenix (прежнее название ФК «Локомотив»). За это время удалось привести в порядок основное поле – деньги на масштабные работы были найдены в волостной казне. Установлены новые трибуны – тут средства выиграл сам клуб, написав проект и убедив EAS в целесообразности финансирования. Расчищено и подготовлено так называемое народное поле, которым могут пользоваться все жители города без исключения.
Проделана большая работа, но все это, скажем так, косметика, не имеющая ничего общего с современными возможностями и потребностями. Понятно, что основной вопрос до сих пор упирался в финансирование: Йыхви - далеко не богатая волость, а потому найти в своих резервах несколько миллионов евро на строительство современного футбольного стадиона, было если не невозможно, то крайне проблематично.
«Сегодня ситуация изменилась, - утверждает новоиспеченный старейшина Йыхви Мартин Репинский. – Прежде всего, потому что мы понимаем важность футбола и не только как вида спорта. Футбол хорош тем, что это массовый вид спорта, дающий карьерный шанс каждому, вне зависимости от влиятельности и материальной состоятельности родителей. Тут практически нет никаких ограничений, а значит, это один из способов пробить так называемый стеклянный потолок».
Появление хорошего футбольного центра, по мнению старейшины, - это еще и возможность создать новые рабочие места – как в реализации проекта, так и в обслуживании самого сооружения. На сегодняшний день проект нового комплекса, который, как уточнил Репинский, может появиться рядом с городским стадионом и на его месте, существует пока только в виде замысла: «Мы хотели бы видеть там два стадиона – с натуральным и искусственным покрытиями, большое административное здание, создающее единое целое с качественными трибунами на 3000 мест. Плюс крытый тренировочный холл размером в половину стандартного поля и большая парковочная площадка для спортсменов и зрителей».
В футболе практически нет никаких ограничений, а значит, это один из способов пробить так называемый стеклянный потолок
По словам Репинского, строительство такого комплекса выгодно городу, поскольку наличие современного стадиона могло бы привлечь в город большой футбол, а с организацией таких выездных игр обещает поспособствовать Эстонский футбольный союз. Здесь же можно проводить и другие культурные мероприятия и праздники, например, Праздник песни и танца. «Современная площадка нужна каждому городу, а Йыхви был, есть и будет столицей одного из самых больших уездов Эстонии», - сказал старейшина.
Слова, слова, слова?
Но это все разговоры? «На данном этапе у нас состоялась встреча с президентом Эстонского футбольного союза Айваром Похлаком, который проконсультировал нас. После 15 августа, когда в Эстонии прошел большой футбольный праздник, финал Суперкубка УЕФА, специалисты Союза занялись составлением проекта будущего футбольного центра. Понятно, что окончательное решение о начале его строительства остается за волостным собранием – мы только исполнительная власть, но у нас есть четкая позиция внутри коалиции, которая готова поддержать этот проект», - обнадежил Мартин Репинский.
Не секрет, что амбициозные планы есть у всех самоуправлений, но как правило все дело упирается в деньги. «Это так, и самим самоуправлениям такие проекты не потянуть. Однако в нашем городе есть футбольный клуб FC Phoenix и его руководитель Сергей Иванов, который на протяжении многих лет находит инвестиции и привлекает спонсоров. В этот раз спонсора тоже нашли они сами. Я пока не буду говорить о конкретных формах финансирования – речь будет идти о кредитовании и благотворительности – однако план более чем реален. Остальное покажет время», - заметил старейшина.
По словам Репинского, сейчас речь идет о сумме в 3,5 миллиона евро. Сколько из этой суммы вложит сама волость, пока говорить рано – свое решение должно принять волостное собрание: «Могу сказать, что мы точно предоставим для этого землю. Готова и детальная планировка, которую нужно будет слегка скорректировать и обновить. Если все будет хорошо, то футбольный комплекс может появиться в Йыхви уже через два-два с половиной года», - обещает он.
А что с другими площадками? «Уже утвержден план строительства легкоатлетического стадиона. Этот проект находится в стадии запуска. В порядок нужно привести стадионы у школ. Есть и другие идеи, которыми займется отдельный специалист по народному спорту, должность которого уже утверждена в волостной управе. Думаю, что наш город ждет большое спортивное будущее. Мы бы хотели стать не только административной столицей уезда, но и спортивной», - оптимистично настроен Мартин Репинский.