Равняйсь! Стройся! Что планируется отремонтировать и построить в Ида-Вирумаа в ближайшие годы?

Со спортивной инфраструктурой в Ида-Вирумаа до сих пор было туговато: многие спортивные сооружения старой постройки требуют модернизации, а о большом современном бассейне в регионе оставалось только мечтать, пока год назад не было принято решение о строительстве бассейна с восемью дорожками в Нарвском колледже Академии МВД. Причем местные власти, собиравшиеся поучаствовать в его финансировании, в итоге полностью возложили эту почетную обязанность на госбюджет. Тем не менее, нельзя сказать, что на местном уровне для развития спорта ничего не делается. Мы выяснили, что планируется сделать в крупнейших городах региона в ближайшей перспективе.
СИЛЛАМЯЭ
В 2018 году город выделяет на развитие молодежного спорта 179 488 евро.
В Силламяэ получают дотации десять спортивных клубов, в которых дотируется 461 спортсмен. У всех клубов, которые отвечают критериям порядка о выделении средств, раз в квартал есть возможность подать ходатайства на организацию мероприятий в городе. Эта сумма составляет 6000 евро в год.
Из городского бюджета дотируется спортивный комплекс «Калев». Сумма дотации составляет 527 589 евро. «Калев» представляет собой комплекс спортивных сооружений общей площадью 7391,2 м2, куда входят искусственное и натуральное футбольные поля, бассейн, скейт-парк и здание спортивного комплекса. В последнем находятся большой и малый залы, легкоатлетический манеж, атлетический зал, фитнес-зал, административные помещения и кафе.
В прошлом году на базе спорткомплекса было проведено 251 мероприятие, в которых приняли участие 37 038 человек. В 2017 году спортивное учреждение в общей сложности посетили 105 928 человек. В спортивном комплексе для всех желающих действуют четыре оздоровительные группы по пилатесу, водной аэробике, баскетболу и бодибилдингу.
На территории города зарегистрировано 19 спортивных клубов. Несколько лет назад в Морском парке Силламяэ была построена тропа здоровья, которая пользуется очень большой популярностью у жителей города. Новых проектов в программе развития города не наблюдается.
Источник: Антон Диев, главный специалист по культуре и спорту Силламяэской городской управы
НАРВА
Для Нарвы тема новых спортивных сооружений и площадок актуальна как никогда. В городе две муниципальные спортивные школы «Энергия» и «Паэмурру», муниципальная школа по интересам «Нарвский клуб юных моряков» и Дом детского творчества (где можно заниматься шахматами и аэробикой). Они полностью находятся на городском финансировании, и в них может заниматься молодежь до 26 лет. На детей в возрасте от 5 до 19 лет включительно спортивным клубам выделяется подушное финансирование. Взрослых спортсменов или команды спортивных клубов поддерживают за результативность – не ниже четвертого места на чемпионате Эстонии, а также для участия в каких-либо значимых соревнованиях.
Количество занимающихся детей и молодежи, на которых выделяется поддержка из городского бюджета:
- Спортивная школа «Энергия» - около 1100 учеников;
- Спортивная школа «Паэмурру» - около 850 учеников;
- Клуб юных моряков – более 200 учеников;
- Дом детского творчества – 110 учеников;
- Спортивные клубы – 750 детей.
В области реновации и строительства новых спортивных объектов в Нарве в последние годы сделано следующее:
- проведена реконструкция комплекса зданий «Нарвского клуба юных моряков» по адресу Виру, 18;
- полностью отремонтирована уличная спортивная площадка возле спортзала «Энергия» (волейбол, баскетбол, футбол);
- построена спортивная площадка на Липовой ямке (Joaorg) - волейбол, баскетбол;
- открыта уличная площадка для пляжного волейбола на Липовой ямке;
- открыт тренажерный зал в пляжном здании Липовой ямки;
- в настоящее время проводится реконструкция и ремонт боксерского зала спортивной школы «Паэмурру»;
- построен футбольный стадион имени Шедловского по адресу Кереса, 22/20;
- рядом со стадионом – новая волейбольно-баскетбольная площадка;
- в настоящее время ремонтируются две универсальные спортивные площадки (футбол, волейбол, баскетбол) – у Дома народов и у нарвского Дома детского творчества;
- ведутся строительные работы сети пешеходно-велосипедных дорожек по городу и вдоль дороги, ведущей в Нарва-Йыэсуу.
В программу развития также включено:
- строительство спортивно-оздоровительного центра Эккекюла с бассейном;
- проектирование и строительство закрытого экстрим-парка (рядом с центром спорта и досуга Эккекюла);
- проектирование, строительство, поддержка строительства спортивных и игровых площадок (в т.ч. открытых площадок для игр с мячом) Нарвы;
- реновация и содержание школьных стадионов;
- создание условий для проведения уроков физкультуры на стадионе для Нарвской кесклиннаской гимназии, Нарвской эстонской гимназии и Нарвской ваналиннаской государственной школы;
- реконструкция Кренгольмского стадиона;
- реконструкция здания Нарвской спортивной школы «Энергия» по адресу Таллиннское шоссе, 30;
- ремонт бассейна и утепление фасада Нарвской спортивной школы «Энергия»;
- I этап строительства легкоатлетического манежа;
- проектирование и строительство открытых теннисных кортов рядом с Нарвским спортивным центром;
- реконструкция девятого бокса здания Нарвской гребной базы (в том числе корректировка проекта);
- создание на Эккекюла стрелкового тира для биатлона;
- реконструкция и ремонт водной базы по адресу Йыэ, 3 для «Нарвского клуба юных моряков»;
- проектирование и строительство Нарвского водного центра.
Власти уточняют при этом, что все объекты, включенные в эту программу развития, будут строиться, исходя из финансовых возможностей.
Источник: Алексей Евграфов, вице-мэр Нарвы
КОХТЛА-ЯРВЕ
В Кохтла-Ярве в ближайшие годы тоже планируется масштабное строительство спортивных сооружений. Работа рассчитана на несколько лет и находится на разных стадиях реализации. В том числе планируется:
- строительство стадиона для Славянской основной школы. (Стоимость проекта составляет около 905 тысяч евро. Проект находится на стадии составления детальной планировки);
- строительство Ярвеского центра спорта и здоровья с отвечающими современным требованиям бассейном, детским бассейном, залом с трибунами для игр с мячом, тренажерным залом, залом для аэробики, кабинетами для тренеров и кафе. (4,5 миллиона евро город получит по программе «Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа», 3 миллиона евро составит государственная дотация, а в бюджете самого города Кохтла-Ярве на реализацию проекта предусмотрена сумма в 115 тысяч евро. Этот проект находится на стадии поиска застройщика);
- реконструкция ледового холла. (Хоккей на льду – это любимый вид спорта молодых горожан, в городе работает сильная хоккейная школа, которая вырастила много успешных хоккеистов. В течение последних лет в городе развивается и фигурное катание. Здание планируется модернизировать и обновить технологическое оборудование по производству льда);
- реконструкция стадиона «Химик» вместе с административным и служебным зданиями. (Административное здание будет переоборудовано в гостиницу. В том числе планируется модернизация легкоатлетического комплекса в соответствии с требованиями IAAF и его сертификация, обновление футбольного поля с травяным покрытием, снос имеющихся трибун с расположенными под ним раздевалками и вспомогательными помещениями и строительство новых, установка внешнего освещения и системы отвода осадков. Здесь уже завершено проектирование);
- реконструкция футбольного поля и служебного здания на Ярвекюла-теэ, 39а. (На этом объекте объявлен тендер на строительство);
- реконструкция спортивной базы на Ярвекюла-теэ, 44. (Перестройка спортивной базы сохранит ее функции, но в ходе проектирования помещения спортивного здания и пристройки будут приведены в порядок, а бассейн снесен. Будет решен вопрос энергосбережения, утеплены фасад здания и крыша. Проектирование еще идет);
- реконструкция картинговой трассы. (Находящаяся в городе Кохтла-Ярве картинговая трасса является единственной в уезде. В рамках проекта она будет восстановлена и расширена, появятся новые инфраструктурные решения, что откроет новые возможности как для проведения досуга, так и, например, для организации соревнований. Наличие картинговой трассы, по мнению властей, повлияет на улучшение имиджа Кохтла-Ярве);
- стадион Ярвеской гимназии закончен и находится в эксплуатации.
Источник: Виталий Бородин, вице-мэр Кохтла-Ярве