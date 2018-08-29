Ср, 29.08.2018
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  • Равняйсь! Стройся! Что планируется отремонтировать и построить в Ида-Вирумаа в ближайшие годы?

Равняйсь! Стройся! Что планируется отремонтировать и построить в Ида-Вирумаа в ближайшие годы?

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Нового бассейна нарвитяне ждут уже давно.

ФОТО: Toomas Tatar

Со спортивной инфраструктурой в Ида-Вирумаа до сих пор было туговато: многие спортивные сооружения старой постройки требуют модернизации, а о большом современном бассейне в регионе оставалось только мечтать, пока год назад не было принято решение о строительстве бассейна с восемью дорожками в Нарвском колледже Академии МВД. Причем местные власти, собиравшиеся поучаствовать в его финансировании, в итоге полностью возложили эту почетную обязанность на госбюджет. Тем не менее, нельзя сказать, что на местном уровне для развития спорта ничего не делается. Мы выяснили, что планируется сделать в крупнейших городах региона в ближайшей перспективе.

СИЛЛАМЯЭ

Герб Силламяэ

ФОТО: Интернет

В 2018 году город выделяет на развитие молодежного спорта 179 488 евро.

В Силламяэ получают дотации десять спортивных клубов, в которых дотируется 461 спортсмен. У всех клубов, которые отвечают критериям порядка о выделении средств, раз в квартал есть возможность подать ходатайства на организацию мероприятий в городе. Эта сумма составляет 6000 евро в год.  

Из городского бюджета дотируется спортивный комплекс «Калев». Сумма дотации составляет 527 589 евро. «Калев» представляет собой комплекс спортивных сооружений общей площадью 7391,2 м2, куда входят искусственное и натуральное футбольные поля, бассейн, скейт-парк и здание спортивного комплекса. В последнем находятся большой и малый залы, легкоатлетический манеж, атлетический зал, фитнес-зал, административные помещения и кафе.

В прошлом году на базе спорткомплекса было проведено 251 мероприятие, в которых приняли участие 37 038 человек. В 2017 году спортивное учреждение в общей сложности посетили 105 928 человек. В спортивном комплексе для всех желающих действуют четыре оздоровительные группы по пилатесу, водной аэробике, баскетболу и бодибилдингу.

На территории города зарегистрировано 19 спортивных клубов. Несколько лет назад в Морском парке Силламяэ была построена тропа здоровья, которая пользуется очень большой популярностью у жителей города. Новых проектов в программе развития города не наблюдается.

Источник: Антон Диев, главный специалист по культуре и спорту Силламяэской городской управы

НАРВА

Герб Нарвы

ФОТО: Интернет

Для Нарвы тема новых спортивных сооружений и площадок актуальна как никогда. В городе две муниципальные спортивные школы «Энергия» и «Паэмурру», муниципальная школа по интересам «Нарвский клуб юных моряков» и Дом детского творчества (где можно заниматься шахматами и аэробикой). Они полностью находятся на городском финансировании, и в них может заниматься молодежь до 26 лет. На детей в возрасте от 5 до 19 лет включительно спортивным клубам выделяется подушное финансирование. Взрослых спортсменов или команды спортивных клубов поддерживают за результативность – не ниже четвертого места на чемпионате Эстонии, а также для участия в каких-либо значимых соревнованиях.

Количество занимающихся детей и молодежи, на которых выделяется поддержка из городского бюджета:

  • Спортивная школа «Энергия» - около 1100 учеников;
  • Спортивная школа «Паэмурру» - около 850 учеников;
  • Клуб юных моряков – более 200 учеников;
  • Дом детского творчества – 110 учеников;
  • Спортивные клубы – 750 детей.

В области реновации и строительства новых спортивных объектов в Нарве в последние годы сделано следующее:

  • проведена реконструкция комплекса зданий «Нарвского клуба юных моряков» по адресу Виру, 18;
  • полностью отремонтирована уличная спортивная площадка возле спортзала «Энергия» (волейбол, баскетбол, футбол);
  • построена спортивная площадка на Липовой ямке (Joaorg) - волейбол, баскетбол;
  • открыта уличная площадка для пляжного волейбола на Липовой ямке;
  • открыт тренажерный зал в пляжном здании Липовой ямки;
  • в настоящее время проводится реконструкция и ремонт боксерского зала спортивной школы «Паэмурру»;
  • построен футбольный стадион имени Шедловского по адресу Кереса, 22/20;
  • рядом со стадионом – новая волейбольно-баскетбольная площадка;
  • в настоящее время ремонтируются две универсальные спортивные площадки (футбол, волейбол, баскетбол) – у Дома народов и у нарвского Дома детского творчества;
  • ведутся строительные работы сети пешеходно-велосипедных дорожек по городу и вдоль дороги, ведущей в Нарва-Йыэсуу.

В программу развития также включено:

  • строительство спортивно-оздоровительного центра Эккекюла с бассейном;
  • проектирование и строительство закрытого экстрим-парка (рядом с центром спорта и досуга Эккекюла);
  • проектирование, строительство, поддержка строительства спортивных и игровых площадок (в т.ч. открытых площадок для игр с мячом) Нарвы;
  • реновация и содержание школьных стадионов;
  • создание условий для проведения уроков физкультуры на стадионе для Нарвской кесклиннаской гимназии, Нарвской эстонской гимназии и Нарвской ваналиннаской государственной школы;
  • реконструкция Кренгольмского стадиона;
  • реконструкция здания Нарвской спортивной школы «Энергия» по адресу Таллиннское шоссе, 30;
  • ремонт бассейна и утепление фасада Нарвской спортивной школы «Энергия»;
  • I этап строительства легкоатлетического манежа;
  • проектирование и строительство открытых теннисных кортов рядом с Нарвским спортивным центром;
  • реконструкция девятого бокса здания Нарвской гребной базы (в том числе корректировка проекта);
  • создание на Эккекюла стрелкового тира для биатлона;
  • реконструкция и ремонт водной базы по адресу Йыэ, 3 для «Нарвского клуба юных моряков»;
  • проектирование и строительство Нарвского водного центра.

Власти уточняют при этом, что все объекты, включенные в эту программу развития, будут строиться, исходя из финансовых возможностей.

Источник: Алексей Евграфов, вице-мэр Нарвы

КОХТЛА-ЯРВЕ

Герб Кохтла-Ярве

ФОТО: Интернет

В Кохтла-Ярве в ближайшие годы тоже планируется масштабное строительство спортивных сооружений. Работа рассчитана на несколько лет и находится на разных стадиях реализации. В том числе планируется:

  • строительство стадиона для Славянской основной школы. (Стоимость проекта составляет около 905 тысяч евро. Проект находится на стадии составления детальной планировки);
  • строительство Ярвеского центра спорта и здоровья с отвечающими современным требованиям бассейном, детским бассейном, залом с трибунами для игр с мячом, тренажерным залом, залом для аэробики, кабинетами для тренеров и кафе. (4,5 миллиона евро город получит по программе «Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа», 3 миллиона евро составит государственная дотация, а в бюджете самого города Кохтла-Ярве на реализацию проекта предусмотрена сумма в 115 тысяч евро. Этот проект находится на стадии поиска застройщика);
  • реконструкция ледового холла. (Хоккей на льду – это любимый вид спорта молодых горожан, в городе работает сильная хоккейная школа, которая вырастила много успешных хоккеистов. В течение последних лет в городе развивается и фигурное катание. Здание планируется модернизировать и обновить технологическое оборудование по производству льда);
  • реконструкция стадиона «Химик» вместе с административным и служебным зданиями. (Административное здание будет переоборудовано в гостиницу. В том числе планируется модернизация легкоатлетического комплекса в соответствии с требованиями IAAF и его сертификация, обновление футбольного поля с травяным покрытием, снос имеющихся трибун с расположенными под ним раздевалками и вспомогательными помещениями и строительство новых, установка внешнего освещения и системы отвода осадков. Здесь уже завершено проектирование);
  • реконструкция футбольного поля и служебного здания на Ярвекюла-теэ, 39а. (На этом объекте объявлен тендер на строительство);
  • реконструкция спортивной базы на Ярвекюла-теэ, 44. (Перестройка спортивной базы сохранит ее функции, но в ходе проектирования помещения спортивного здания и пристройки будут приведены в порядок, а бассейн снесен. Будет решен вопрос энергосбережения, утеплены фасад здания и крыша. Проектирование еще идет);
  • реконструкция картинговой трассы. (Находящаяся в городе Кохтла-Ярве картинговая трасса является единственной в уезде. В рамках проекта она будет восстановлена и расширена, появятся новые инфраструктурные решения, что откроет новые возможности как для проведения досуга, так и, например, для организации соревнований. Наличие картинговой трассы, по мнению властей, повлияет на улучшение имиджа Кохтла-Ярве);
  • стадион Ярвеской гимназии закончен и находится в эксплуатации.

Источник: Виталий Бородин, вице-мэр Кохтла-Ярве

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