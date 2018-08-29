Равняйсь! Стройся! Что планируется отремонтировать и построить в Ида-Вирумаа в ближайшие годы?

СИЛЛАМЯЭ

Герб Силламяэ ФОТО: Интернет

В 2018 году город выделяет на развитие молодежного спорта 179 488 евро.

В Силламяэ получают дотации десять спортивных клубов, в которых дотируется 461 спортсмен. У всех клубов, которые отвечают критериям порядка о выделении средств, раз в квартал есть возможность подать ходатайства на организацию мероприятий в городе. Эта сумма составляет 6000 евро в год.

Из городского бюджета дотируется спортивный комплекс «Калев». Сумма дотации составляет 527 589 евро. «Калев» представляет собой комплекс спортивных сооружений общей площадью 7391,2 м2, куда входят искусственное и натуральное футбольные поля, бассейн, скейт-парк и здание спортивного комплекса. В последнем находятся большой и малый залы, легкоатлетический манеж, атлетический зал, фитнес-зал, административные помещения и кафе.

В прошлом году на базе спорткомплекса было проведено 251 мероприятие, в которых приняли участие 37 038 человек. В 2017 году спортивное учреждение в общей сложности посетили 105 928 человек. В спортивном комплексе для всех желающих действуют четыре оздоровительные группы по пилатесу, водной аэробике, баскетболу и бодибилдингу.

На территории города зарегистрировано 19 спортивных клубов. Несколько лет назад в Морском парке Силламяэ была построена тропа здоровья, которая пользуется очень большой популярностью у жителей города. Новых проектов в программе развития города не наблюдается.

Источник: Антон Диев, главный специалист по культуре и спорту Силламяэской городской управы

НАРВА

Герб Нарвы ФОТО: Интернет

Для Нарвы тема новых спортивных сооружений и площадок актуальна как никогда. В городе две муниципальные спортивные школы «Энергия» и «Паэмурру», муниципальная школа по интересам «Нарвский клуб юных моряков» и Дом детского творчества (где можно заниматься шахматами и аэробикой). Они полностью находятся на городском финансировании, и в них может заниматься молодежь до 26 лет. На детей в возрасте от 5 до 19 лет включительно спортивным клубам выделяется подушное финансирование. Взрослых спортсменов или команды спортивных клубов поддерживают за результативность – не ниже четвертого места на чемпионате Эстонии, а также для участия в каких-либо значимых соревнованиях.

Количество занимающихся детей и молодежи, на которых выделяется поддержка из городского бюджета:

Спортивная школа «Энергия» - около 1100 учеников;

Спортивная школа «Паэмурру» - около 850 учеников;

Клуб юных моряков – более 200 учеников;

Дом детского творчества – 110 учеников;

Спортивные клубы – 750 детей.

В области реновации и строительства новых спортивных объектов в Нарве в последние годы сделано следующее: