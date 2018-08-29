Готовы ли школы Ида-Вирумаа к будущему?

Каковы те глобальные изменения, которые затронут и Эстонию? Прежде всего, это изменения климата – температура воздуха на Земле повышается и с этим связаны изменения среды обитания. Очевидно, для многих уже не новость, что экологичная картина мира и ответственность за окружающую среду – та ценностная позиция, которую школа должна развивать у современной молодежи. Большие перемены произошли в экономике и общении между людьми благодаря развитию технологий. Возник искусственный интеллект, способный выполнять многие задачи, которые раньше выполнял человек.

К тому времени, как нынешние дети выйдут на рынок труда, исчезнет приблизительно десятая часть сегодняшних профессий, многих работников заменят роботы, особенно в сфере производства и транспорта, которые долгое время оставались в фокусе экономики Ида-Вирумаа. Информация распространяется сегодня со скоростью звука и совершенно иначе, чем это было еще вчера, поэтому молодых людей надо обучать отличать важное от неважного, а факты от их толкования. При жизни всего одного поколения произошли очень серьезные изменения в обществе – миграция людей носит глобальный и возрастающий характер, происходит стремительная урбанизация.

Это вызывает увеличение неравенства внутри стран и между ними. Возникают конфликты, в том числе глобальные, их число растет. Вызывает опасения уменьшение доверия между людьми и ослабление социальных связей. Это предполагает в будущем наличие более развитых навыков, позволяющих справляться со стрессом, улаживать конфликты и брать на себя ответственность.

Чтобы идти в ногу с этими переменами, необходимо переосмысление целей образования. Говоря об образовании в Ида-Вирумаа, мы слишком сосредоточились на преподавании специальных знаний и навыков, поскольку профессиональная специализация практически на всю жизнь была характерна для поколения наших родителей. Но реальность, которая будет существовать через десять лет, будет предполагать более общие и широкие навыки, смену разных профессий и осмысление происходящих в обществе процессов.

Ида-вируские школы должны воспитывать людей, умеющих заботиться о своем душевном и физическом здоровье

В XXI веке образование должно давать навыки и знания для того, чтобы быть счастливым человеком, а заодно активным и ответственным гражданином и создавать благополучие. А это не только материальные блага вроде хорошей зарплаты, но и качество жизни, в том числе здоровье, низкая конфликтность в личной и общественной жизни, гражданская активность, безопасность, образованность, общая удовлетворенность жизнью и т.п. ОЭСР в своей концепции образования указывала, что людям будущего понадобятся способность жить в мире, улучшать людей, ситуации и события, брать на себя ответственность, ставить цели и находить средства для их достижения. То есть из всех личностных качеств будут наиболее востребованы творческое и критическое мышление, умение сотрудничать, упорство и преодоление трудностей.

Количество лет, которое жители Ида-Вирумаа проживают здоровыми, меньше среднего показателя по Эстонии, так как многие ведут неправильный образ жизни. Ида-вируские школы должны воспитывать людей, умеющих заботиться о своем душевном и физическом здоровье. Школы должны активно участвовать в международном общении, чтобы избежать провинциализации, поэтому необходимо более эффективно обучать языкам.