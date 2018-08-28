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  • Фото: завершился конкурс на самый красивый почтовый ящик Эстонии

Фото: завершился конкурс на самый красивый почтовый ящик Эстонии

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Второе место в общем зачете и первое - в народном голосовании.

ФОТО: Omniva

Осень - пора подведения итогов. Закончен и еще один необычный конкурс. В нем участвовали почти 150 почтовых ящиков со всей Эстонии.

Ящик-победитель  сделан из старой газовой плиты и украшен букетами в кастрюлях вместо ваз. Надпись POST на дверце духовки хорошо видна издали. Также этот ящик получил приз за лучшую фантазию и стал любимцем жюри.

Первая премия.

ФОТО: Omniva

«Мне очень нравится, что в Эстонии так много людей с фантазией и юмором. Немаловажно и то, что с их помощью старая газовая плита или бидон для молока получили новую жизнь. Если говорят, что театр начинается с вешалки, то можно сказать, что дом начинается с оригинального почтового ящика!» - сказала член жюри, телеведущая Реэт Линна. 

Было проведено и народное голосование, в котором на портале Postimees приняло участие более 800 человек. Голосование выявило двух фаворитов, в результате первое место среди народных любимцев занял ящик с изображением оленя, а второе - почтовая карета.

Белоснежный почтовый ящик, увенчанный настоящими рогами, получил также второе место в общем зачете. 

Второе место в общем зачете и первое - в народном голосовании.

ФОТО: Omniva

Второе место в народном голосовании.

ФОТО: Omniva

Выбрали своих любимцев и почтальоны. Они предпочли изготовленные вручную из цельного дерева почтовые ящики необычного вида и формы. Звания "Любимец почтальонов" удостоились белка с желудем и ветряная мельница.

Один из двух понравившихся почтальонам ящиков.

ФОТО: Omniva

Почтальоны учитывали также и удобство ящика: большое отверстие и вместительность.

Такой почтовый ящик виден издалека и в темное время суток.

ФОТО: Omniva

Главным призом стала подарочная карточка от Bauhof на 500 евро. 

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