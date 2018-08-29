«Какая столица, вы что, смеетесь?» - можно было прочитать в глазах у доброй половины жителей нашего города. Никто этого толком публично не говорил, но я помню не одну личную беседу на тему «государству надо, пусть сами и делают», «очередной предвыборный лозунг», «лучше бы по пятьдесят евро людям дали!» и т.д.

Неудивительное отношение. Во-первых, нарвитян всегда настораживает резкий интерес государства к нашему городу. Во-вторых, как говорится, «посмотрите вокруг!» Давайте перечислим ингредиенты того соуса, в котором Нарва долгое время варилась. От крупной промышленности, на которой город после войны был построен и которая кормила большинство нарвитян, мало что осталось. От чувства безысходности и бесполезности народ уезжает пачками, включая молодёжь, которая, поварившись в «нарвском соусе», давно махнула рукой на город и ждет как бы побыстрее отсюда смыться. В таком контексте заявление европейских претензий звучало для многих, мягко говоря, неадекватно.

Но была и другая часть жителей. Вообще-то нарвитяне - очень активный народ, но обычно лишь при голосовании «против»: детальной планировки, современной архитектуры, подрезания деревьев. А когда дело касается «за», они притихают. Почему же "за" культурную столицу вызвало такой ажиотаж?

Мне кажется, потому что не было за последние лет 25 у нашего города идеи, которая смогла бы объединить горожан, дать надежду на развитие и будущее. А за настоящее «за» народ готов и на баррикады идти. В случае культурной столицы произошло именно это – у города появилось сильное жизнеутверждающее «за». Вдруг много людей громким голосом, с огнем в глазах, не боясь, что их сочтут мечтательными неадекватами, заявили: «Естественно, мы будем за это бороться!» Почему «естественно»?

Первые видят в культурной столице что-то типа «медали на грудь», а вторые – инструмент для развития

Я считаю, по тем же причинам, по которым первая половина зарубила на корню росток этой идеи у себя в головах: потому что наша промышленная мощь в прошлом, молодежь уезжает, есть немало структурных проблем, своеобразная культура и статус «особого» региона.

Если так, то в чем разница между двумя лагерями? Да в том, что первые видят в культурной столице что-то типа «медали на грудь», а вторые – инструмент для развития. Причем не только для нашего города, а для всего региона. К счастью, культурная столица изначально задумывалась на европейском уровне не как «пятерка» за заслуги, а как способ обратить внимание на самобытность разных уголков Европы, как стимул помечтать, запланировать свое будущее и потом осуществить эти планы. Многие, наверное, приходят в ужас: «Куда ж мы народ-то приглашаем!» К счастью, на подготовку у нас есть шесть лет. Этого достаточно мало, чтобы не расслабляться, и достаточно много, чтобы успеть очень многое.

Проект даст возможность громко заявить о себе: целый год культурная программа будет наполнена такими мероприятиями международного уровня, что в Нарву и в Ида-Вирумаа захочется приехать не только туристам, но и потенциальным жителям и предпринимателям. Когда культурными столицами были Таллинн и Турку, это способствовало развитию ресторанного сектора, туризма и творческих предприятий. Это дало работу людям и налоговые евро в городскую казну. Тогда же были отстроены Культурный котел и Морской музей – в нашем же случае можно получить финансирование для оживления Кренгольма или реконструкции Александровской церкви.

Культурная столица сулит хорошее будущее, но его надо делать самим. Те, кто не понимали, как Нарву можно назвать столицей, со временем изменили свое отношение. Потому что приятно жить, когда в жизни есть будущее. Дадим возможности пройти мимо, потому что у нас не хватило смелости, или рискнем ради своих детей, нашего города, самих себя?