Министерство образования хочет отказаться от выпускных экзаменов в основной школе

Министр образования и науки Майлис Репс сказала на сегодняшней пресс-конференции, что одна из целей министерства в этом учебном году - избавиться от выпускных экзаменов и тестов в основной школе в нынешнем виде. Условия окончания основной школы и в дальнейшем будут определяться в государственной учебной программе, но право и обязанность решать, прошел ли ученик учебную программу, выполнил ли он условия освоения и получения основного образования, возлягут на школу.

Министерство придерживается позиции, что нынешняя система выпускных экзаменов не поддерживает принцип ориентированности на учащегося в соответствии с его индивидуальным способностями, так как при окончании основной школы всем детям нужно сдавать одинаковый экзамен. А это заставляет школы концентрироваться, прежде всего, на подготовке к экзаменам, хотя куда важнее знания, навыки и формирование аналитических способностей.

Цель изменений заключается в предоставлении новых возможностей при планировании и проведении учебной работы, а также при мониторинге результативности школ. Также это позволит оптимизировать нагрузку, связанную с тестированием учеников и школ.