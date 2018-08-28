Вт, 28.08.2018
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Министерство образования хочет отказаться от выпускных экзаменов в основной школе

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Государственный экзамен.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Министерство образования желает, чтобы выпускные экзамены и тесты в основной школе в сегодняшнем виде исчезли. В дальнейшем в компетенции школы будет решение, выполнил ли ученик все условия для получения основного образования, пишет Postimees.

Министр образования и науки Майлис Репс сказала на сегодняшней пресс-конференции, что одна из целей министерства в этом учебном году - избавиться от выпускных экзаменов и тестов в основной школе в нынешнем виде. Условия окончания основной школы и в дальнейшем будут определяться в государственной учебной программе, но право и обязанность решать, прошел ли ученик учебную программу, выполнил ли он условия освоения и получения основного образования, возлягут на школу.

Министерство придерживается позиции, что нынешняя система выпускных экзаменов не поддерживает принцип ориентированности на учащегося в соответствии с его индивидуальным способностями, так как при окончании основной школы всем детям нужно сдавать одинаковый экзамен. А это заставляет школы концентрироваться, прежде всего, на подготовке к экзаменам, хотя куда важнее знания, навыки и формирование аналитических способностей.

Цель изменений заключается в предоставлении новых возможностей при планировании и проведении учебной работы, а также при мониторинге результативности школ. Также это позволит оптимизировать нагрузку, связанную с тестированием учеников и школ.

Репс добавила, что решение об окончательной отмене выпускных экзаменов и тестов в основной школе вынесет Рийгикогу.

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