Туристический Ида-Вирумаа: о нехоженых тропах и нетривиальных объектах

Новая туристическая тропа из Каукси в Аэгвийду обещает вереницу приключений и открытий: любители природы смогут не только насладиться уникальными ландшафтами Ида-Вирумаа и узнать этот уезд с совершенно другой стороны, но и проверить себя на прочность. А вы готовы отправиться в двухнедельный поход протяженностью 396 километров?
Если да, то присмотритесь к новой тропе Центра управления государственными лесами (RMK), являющейся частью открытой в августе в честь столетия ЭР 608-километровой походной ветки, которая проходит по всей Эстонии и связывает северо-восток и запад страны.
По словам специалиста по природным тропам RMK Андре Каура, появление этой ветки на карте Эстонии было вполне логичным. «Прийти к мысли построить ветку пешеходной тропы, которая ведет через всю Эстонию с запада на восток, было на самом деле не так сложно – ветки с севера на юг (Оанду-Аэгвийду-Икла) и с северо-запада на юго-восток (Перакюла-Аэгвийду-Эхиярве) уже имелись, поэтому не хватало только этого направления. Так и была создана ветка пешеходной тропы Пенийыэ-Аэгвийду-Каукси», - рассказал он. По Ида-Вирумаа проходит более половины этого маршрута.
Такой разный Ида-Вирумаа
Почему именно этот уезд? «Такого большого контраста между созданным людьми промышленным пейзажем (сланцевые шахты и карьеры, искусственные горы и промышленные города) и древней девственной природой (лесные и болотные массивы Алатагузе и Агусалу, скалистый берег в северной части Эстонии, пляж Чудского озера и пляжный лес) у нас больше нигде нет, - объяснил Каур. – Кроме того, именно на этой земле проходили самые кровопролитные сражения Второй мировой войны, следы от которых видны до сих пор».
В то же время здесь имеется совершенно другое культурное наследие – старые родовые хутора, Пюхтицкий монастырь в Куремяэ и его пристройки. «Можно, пожалуй, сказать, что Ида-Вирумаа – место с самой увлекательной и изменчивой историей», - добавил специалист по природным тропам RMK.
Подготовка к созданию новой ветки началась еще в 2016 году, но такие длинные маршруты осваиваются десятилетиями, если не больше. Отрезок Аэгвийду-Каукси сложнее, чем обычная тропа здоровья, и это надо учитывать, отправляясь в поход. «Дистанции между перевалочными пунктами относительно длинные, местность то тут, то там тяжело проходимая, мокрая или холмистая – эта тропа больше всего подойдет для пеших туристов, которые более-менее в хорошей форме и ранее ходили в походы», - отметил Каур. Но, по его словам, если человек может пройти по лесной местности 25 километров в день и не почувствовать страха, то у него не должно возникнуть трудностей.
Не проходите мимо
Эксперт по лесу Ида-Вирумаа Александр Фролов, который по нашей просьбе ознакомился с новым маршрутом, гарантирует, что туристы испытают массу незабываемых впечатлений.
Туристическая тропа начинается с деревни Каукси на северном побережье Чудского озера. Одна из основных ее достопримечательностей – четырехкилометровая учебно-туристическая тропа, пролегающая через лес и извивающаяся по берегам ручья Каукси. Здесь советуют прогуляться и по красивейшему пляжу с дюнами, которые меняют свою форму и перемещаются.
Далее по маршруту – болото Селисоо. «Туристическая тропа длиной 4,8 километров знакомит с разными типами болот – переходным, безлесным и поросшим, - описал Фролов. – Здесь есть и маленькие болотца около десяти квадратных метров, и достаточно большие озера площадью в 500 квадратных метров и больше».
Самое интересное, что здесь можно найти, – орхидея. Этот цветок очень мало прорастает на болотах Эстонии, но при желании именно на Селисоо ее можно увидеть. Есть здесь и растение-хищник, которое ловит на стеблях клейким веществом насекомых, обматывает их и высасывает из них всю жидкость. А еще болота Ида-Вирумаа являются гнездовьем для более ста видов птиц, включая несколько видов семейства орлиных.
Прогулка по болоту хороша в том числе из-за отсутствия насекомых: «Когда вы зайдете вглубь болота, то не встретите ни одного, там нет даже комаров. Но ни в коем случае не сходите с деревянного настила влево или вправо. Можно элементарно утонуть: на Селисоо есть места, куда мгновенно проваливается двухметровая дубина, а с виду это обычный мох».
Обязательно нужно побывать и на Куртнаских озерах, которых насчитывается около сорока. Своим рождением они обязаны леднику, южное крыло которого остановилось на территории нынешнего Ида-Вирумаа. Его таяние привело к формированию ландшафта в том виде, который мы наблюдаем сейчас.
Здесь хорошо развита инфраструктура, то есть от озера к озеру можно без проблем передвигаться на легковом автомобиле. Понравится это место и любителям рыбалки, а при солнечной погоде стоит и искупаться. «Большинство озер там с песчаным берегом. Вода чистая, так как преимущественно родниковая. На том же Чудском озере вода вовсю цветет, а на большинстве Куртнаских озер она чистая, без всяких водорослей», - отметил Фролов. Там же можно понаблюдать за птицами и животными. «В волости Иллука, на территории которой находятся и Куртнаские озера, обитает самое большое количество глухарей. И белки-летяги в основном живут в Ида-Вирумаа, их места обитания тщательно охраняются, для сохранности этого вида здесь стараются не делать никаких зон отдыха», - рассказал специалист.
Тропа проходит и через деревню Онтика, популярную благодаря водопаду Валасте. «К ее открытию там была сделана металлическая лестница. Вы спускаетесь по ней к подножью обрыва и идете по деревянному настилу. Во время прогулки под обрывом не поленитесь обратить внимание на растения, - призвал Фролов. – Большинство из них незнакомы нашему глазу. Там особый микроклимат, поэтому и растения другие».
Еще один интересный объект расположен в ландшафтном заповеднике Мурака. «Заезжаете глубоко в лес, оставляете машину и по трудно проходимой дороге между двух болот доходите до хижины Варессааре. Вообще это старый кордон лесника, но сейчас дом заброшен, - рассказал Фролов. – Там нет электричества, но хижина оборудована, то есть запросто можно бесплатно переночевать».
Место абсолютно дикое и, если вести себя достаточно тихо, к хижине даже выходят погулять звери. «Там есть место для разведения костра и еды, люди оставляют посуду, спички и прочие мелочи, то есть туда можно податься с голыми руками и прожить день-два. Всегда что-нибудь найдешь: что погрызть, как обогреться и чем свечку зажечь. Это настоящее испытание, потому что если остаешься там на ночь, то с полной силой осознаешь, что находишься в самой глуши леса, - рассказывает Фролов. - Летом, когда ночью хижина Варессааре остывает, дерево начинает двигаться и скрипеть – эти звуки наводят ужас даже на взрослых. А если еще сесть в хорошей компании и рассказать какую-нибудь страшилку? Гарантирую, что ночью в туалет никто не пойдет, все будут терпеть и ждать рассвета».
Долой стереотипы!
По словам Андре Каура, имидж Ида-Вирумаа для многих стереотипен – развороченная и отравленная местность, безработица, наркомания. «Но природа этого уезда действительно безмерно прекрасна, и до токсичности и перерытой земли здесь далеко – крупнейшие лесные массивы находятся ведь именно в Ида-Вирумаа! - говорит он. - Я лично искренне надеюсь на то, что благодаря созданию туристической тропы жизнь в уезде станет немного лучше. Исчезнут некоторые предрассудки, жители Эстонии узнают о настоящей жемчужине, а местные жители извлекут из туризма немного пользы».
Управляющий Северо-Эстонской рекреационной зоной отдела организации рекреации RMK Хейнар Юузе также уверен, что новая туристическая тропа будет способствовать развитию внутреннего туризма. «Я убежден в этом, так как еще до открытия люди проявляют большой интерес. Безусловно, походная тропа изменит имидж Ида-Вирумаа. Человек боится того, чего он не знает, но если познакомится поближе, то научится замечать и ценить это. Так мы поможем сформировать образ мышления и отношение людей», - сказал он.