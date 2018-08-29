Туристический Ида-Вирумаа: о нехоженых тропах и нетривиальных объектах

Самое интересное, что здесь можно найти, – орхидея. Этот цветок очень мало прорастает на болотах Эстонии, но при желании именно на Селисоо ее можно увидеть. Есть здесь и растение-хищник, которое ловит на стеблях клейким веществом насекомых, обматывает их и высасывает из них всю жидкость. А еще болота Ида-Вирумаа являются гнездовьем для более ста видов птиц, включая несколько видов семейства орлиных.

Здесь можно встретить и дикую орхидею. ФОТО: Александр Фролов

Прогулка по болоту хороша в том числе из-за отсутствия насекомых: «Когда вы зайдете вглубь болота, то не встретите ни одного, там нет даже комаров. Но ни в коем случае не сходите с деревянного настила влево или вправо. Можно элементарно утонуть: на Селисоо есть места, куда мгновенно проваливается двухметровая дубина, а с виду это обычный мох».

Обязательно нужно побывать и на Куртнаских озерах, которых насчитывается около сорока. Своим рождением они обязаны леднику, южное крыло которого остановилось на территории нынешнего Ида-Вирумаа. Его таяние привело к формированию ландшафта в том виде, который мы наблюдаем сейчас.

Здесь хорошо развита инфраструктура, то есть от озера к озеру можно без проблем передвигаться на легковом автомобиле. Понравится это место и любителям рыбалки, а при солнечной погоде стоит и искупаться. «Большинство озер там с песчаным берегом. Вода чистая, так как преимущественно родниковая. На том же Чудском озере вода вовсю цветет, а на большинстве Куртнаских озер она чистая, без всяких водорослей», - отметил Фролов. Там же можно понаблюдать за птицами и животными. «В волости Иллука, на территории которой находятся и Куртнаские озера, обитает самое большое количество глухарей. И белки-летяги в основном живут в Ида-Вирумаа, их места обитания тщательно охраняются, для сохранности этого вида здесь стараются не делать никаких зон отдыха», - рассказал специалист.

Тропа проходит и через деревню Онтика, популярную благодаря водопаду Валасте. «К ее открытию там была сделана металлическая лестница. Вы спускаетесь по ней к подножью обрыва и идете по деревянному настилу. Во время прогулки под обрывом не поленитесь обратить внимание на растения, - призвал Фролов. – Большинство из них незнакомы нашему глазу. Там особый микроклимат, поэтому и растения другие».

Еще один интересный объект расположен в ландшафтном заповеднике Мурака. «Заезжаете глубоко в лес, оставляете машину и по трудно проходимой дороге между двух болот доходите до хижины Варессааре. Вообще это старый кордон лесника, но сейчас дом заброшен, - рассказал Фролов. – Там нет электричества, но хижина оборудована, то есть запросто можно бесплатно переночевать».

Ночевать в избушке жутковато, зато не надо платить. ФОТО: Александр Фролов

Место абсолютно дикое и, если вести себя достаточно тихо, к хижине даже выходят погулять звери. «Там есть место для разведения костра и еды, люди оставляют посуду, спички и прочие мелочи, то есть туда можно податься с голыми руками и прожить день-два. Всегда что-нибудь найдешь: что погрызть, как обогреться и чем свечку зажечь. Это настоящее испытание, потому что если остаешься там на ночь, то с полной силой осознаешь, что находишься в самой глуши леса, - рассказывает Фролов. - Летом, когда ночью хижина Варессааре остывает, дерево начинает двигаться и скрипеть – эти звуки наводят ужас даже на взрослых. А если еще сесть в хорошей компании и рассказать какую-нибудь страшилку? Гарантирую, что ночью в туалет никто не пойдет, все будут терпеть и ждать рассвета».

Долой стереотипы!

По словам Андре Каура, имидж Ида-Вирумаа для многих стереотипен – развороченная и отравленная местность, безработица, наркомания. «Но природа этого уезда действительно безмерно прекрасна, и до токсичности и перерытой земли здесь далеко – крупнейшие лесные массивы находятся ведь именно в Ида-Вирумаа! - говорит он. - Я лично искренне надеюсь на то, что благодаря созданию туристической тропы жизнь в уезде станет немного лучше. Исчезнут некоторые предрассудки, жители Эстонии узнают о настоящей жемчужине, а местные жители извлекут из туризма немного пользы».