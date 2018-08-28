Слова эстонской теннистиски извратили и обвинили в глумлении над соперницей

Румынские медиа, после победы Кайи Канепи над Симоной Халеп, неправильно поняли сказанное Канепи на пресс-конференции, из-за чего в СМИ Румынии поднялись протесты против сказанного эстонской теннисисткой, передает Postimees.
История с реакцией румынских СМИ началась с того, что журналисты неправильно поняли слова Канепи о фаворите матча. Если Канепи считала себя "темной лошадкой" и более слабой соперницей, то румынские СМИ подумали все с точностью наоборот. Когда Канепи спросили, что наша теннисистка чувствовала, когда трибуны скандировали имя Симоны Халеп, то Канепи ответила в шутку, что удивлена этим скандированием: обычно поддерживают того, кто слабее. Именно эта тирада и вызвала возмущение СМИ, ктоорые сильно переживают по поводу проигрыша Халеп нашей теннисистке.
Примечательный факт: победа Канепи в матче с первой ракеткой, Халеп, стала первой на Открытом чемпионате США, когда в матче первого круга вылетает действующий первый номер рейтинга Женской теннисной ассоциации.