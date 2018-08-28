Слова эстонской теннистиски извратили и обвинили в глумлении над соперницей

История с реакцией румынских СМИ началась с того, что журналисты неправильно поняли слова Канепи о фаворите матча. Если Канепи считала себя "темной лошадкой" и более слабой соперницей, то румынские СМИ подумали все с точностью наоборот. Когда Канепи спросили, что наша теннисистка чувствовала, когда трибуны скандировали имя Симоны Халеп, то Канепи ответила в шутку, что удивлена этим скандированием: обычно поддерживают того, кто слабее. Именно эта тирада и вызвала возмущение СМИ, ктоорые сильно переживают по поводу проигрыша Халеп нашей теннисистке.