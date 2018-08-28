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  • Центральная криминальная полиция задержала главу предприятия Haapsalu Linnahooldus

Центральная криминальная полиция задержала главу предприятия Haapsalu Linnahooldus

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Вор в наручниках. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Центральная криминальная полиция в понедельник задержала в Хаапсалу руководителя городского управленческого учреждения Haapsalu Linnahooldus Ало Лыпса, пишет Lääne Elu.

Полицейские обыскали рабочие помещения принадлежащей городу фирмы и допросили сотрудников. В чем подозревают Лыпса, пока неизвестно, однако он еще под стражей.

Свидетелем по делу признаны также вице-мэр города Пеэтер Викман и депутат горсобрания Сийм Сааревялья, являющиеся членами совета Haapsalu Linnahooldus.

Лыпс возглавил Haapsalu Linnahooldus в 2015 году.

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