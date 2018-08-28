Центральная криминальная полиция задержала главу предприятия Haapsalu Linnahooldus
28 августа 2018, 12:39
Центральная криминальная полиция в понедельник задержала в Хаапсалу руководителя городского управленческого учреждения Haapsalu Linnahooldus Ало Лыпса, пишет Lääne Elu.
Полицейские обыскали рабочие помещения принадлежащей городу фирмы и допросили сотрудников. В чем подозревают Лыпса, пока неизвестно, однако он еще под стражей.
Свидетелем по делу признаны также вице-мэр города Пеэтер Викман и депутат горсобрания Сийм Сааревялья, являющиеся членами совета Haapsalu Linnahooldus.
Лыпс возглавил Haapsalu Linnahooldus в 2015 году.