Могут ли эстонские и русские дети учиться вместе в одном классе?

«Это ведь гораздо лучше, когда люди вместе и общаются друг с другом, - говорит Штавбонько. – И если бы из-за языка пришлось сменить класс, это был бы более мягкий вариант, чем смена школы».

С ним по большому счету согласны и лингвисты, с которыми связался Postimees. Политики же высказываются так, чтобы это не задело убеждения их основных избирателей.

Идея общей школы привлекла внимание общественности на прошлой неделе после сильных заявлений Кристины Каллас – лидера движения «Ээсти 200», которое недавно решило стать партией. Возникла политическая интрига.

Если Каллас говорит в сущности об утрате русской школы и о том, что русские и эстонские дети могли бы учиться вместе, то партия Isamaa, пока единственная давшая предвыборное обещание о школьной реформе, считает, что русские школы необходимо перевести на эстонский язык. Таким образом, две политические силы подходят к этому вопросу по-разному.

Учи язык смолоду

По мнению директора Института эстонского языка Тыну Тендера, преждевременно говорить, план какой из партий более результативный. По его мнению, важнее достигнуть договоренности, чтобы потом последовательно ее реализовать. Тендер не сомневается, что общая школа в Эстонии необходима. «Действовавшая до сих пор сегрегационная параллельная система образования нежизнеспособна с точки зрения качества образования, в том числе качества обучения языку, с точки зрения сплочения общества, стоимости такой системы и прочего», - говорит Тендер.

По его словам, у общей эстонской школы три цели: владение эстонским на уровне, позволяющем справляться в обществе, более тесные отношения между жителями разных национальностей и эстонский язык как главный язык общения в Эстонии.

Тендер подчеркивает, что любое обучение языку должно начаться как можно раньше. По его словам, следует также понимать, что в школе язык учат не только на уроке языка, но и в ходе постоянного общения.

По словам профессора кафедры образовательных технологий Тартуского университета Маргуса Педасте, в других странах нет ничего необычного в том, что ученики с разным родным языком учатся в одной школе и классе. «В США уже в 1990-х годах пришли к выводу, что двустороннее языковое погружение – один из самых эффективных методов изучения языка», - говорит он.

Например, в одном классе были англоязычные ученики и учащиеся, родным языком которых был какой-то другой язык, и эти дети учили друг друга. Так ученики, для которых английский не был родным, стали владеть языком даже лучше, чем некоторые англоговорящие ученики в других классах. Педасте знает, что и в Эстонии есть подобные примеры, просто пока на эту тему мало исследований.