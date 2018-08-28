Фото: популярное, но странное дизайнерское решение открытой планировки

На австралийском рынке недвижимости большой популярностью пользуется квартира с необычной гостиной. Необычность ее сводится к тому, что душевая кабина расположена не в укромном уголке санузла, а на самом видном месте! Дизайнер, придумавший такое решение, и строитель, воплотивший его в жизнь, очень горды проектом.