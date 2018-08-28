Фото: популярное, но странное дизайнерское решение открытой планировки

Сегодня это может удивить, а завтра станет обыденным? Планировка этого австралийского жилья свидетельствует о том, что границы между комнатами со временем стираются, пишет Kodustill.
На австралийском рынке недвижимости большой популярностью пользуется квартира с необычной гостиной. Необычность ее сводится к тому, что душевая кабина расположена не в укромном уголке санузла, а на самом видном месте! Дизайнер, придумавший такое решение, и строитель, воплотивший его в жизнь, очень горды проектом.
Автор проекта душевой кабины в виде медного цилиндра - друг владельца квартиры. Считается, что эта сделанная по индивидуальному проекту сантехника неимоверно гармонично смотрится в гостиной. По оценке занимающегося продажей этой квартиры бюро недвижимости, подобное решение очень практично и подходит как для маленькой квартиры, так и для большого дома.