Вт, 28.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
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  • Фото: популярное, но странное дизайнерское решение открытой планировки

Фото: популярное, но странное дизайнерское решение открытой планировки

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ФОТО: www.realestate.com.au

Сегодня это может удивить, а завтра станет обыденным? Планировка этого австралийского жилья свидетельствует о том, что границы между комнатами со временем стираются, пишет Kodustill. 

На австралийском рынке недвижимости большой популярностью пользуется квартира с необычной гостиной. Необычность ее сводится к тому, что душевая кабина расположена не в укромном уголке санузла, а на самом видном месте! Дизайнер, придумавший такое решение, и строитель, воплотивший его в жизнь, очень горды проектом. 

ФОТО: www.realestate.com.au

Автор проекта душевой кабины в виде медного цилиндра - друг владельца квартиры. Считается, что эта сделанная по индивидуальному проекту сантехника неимоверно гармонично смотрится в гостиной. По оценке занимающегося продажей этой квартиры бюро недвижимости, подобное решение очень практично и подходит как для маленькой квартиры, так и для большого дома.  

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