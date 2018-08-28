Вт, 28.08.2018
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Как очистить дом от хлама: пошаговая инструкция

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ФОТО: KV.EE

Чтобы в доме стало просторнее, иногда достаточно избавиться от ненужных вещей, а нужные держать в порядке. Как это сделать, знают портал InMyRoom и автор блога My Scandinavian Home Ники Брантмарк.

Англичанка Ники Брантмарк вышла замуж за шведа и теперь живет в Мальмё, ведет блог My Scandinavian Homе и пишет книги о скандинавских интерьере и образе жизни.

У шведов врожденная тяга к минимализму. Вещей у них мало, стремления к накопительству нет. Всем, кому нравится шведский дом и простая, сбалансированная жизнь, нужно научиться избавляться от лишнего. Начнем!

Избавляемся от хлама по шагам

Шаг 1. Составьте список действий и вычеркивайте задачи по мере их выполнения.

Шаг 2. Каждый день посвящайте расхламлению 10 минут. Не стремитесь сделать все сразу.

Шаг 3. Распределите вещи, которые лежат на виду, по трем коробкам: оставить, отдать, выбросить (можно добавить четвертую — «сомневаюсь»).

Шаг 4. Следуйте правилу: одну вещь покупаю — от одной избавляюсь.

Шаг 5. Каждый день собирайте мешок ненужных вещей.

Шаг 6. Обратите внимание на горячие точки, в которых любит скапливаться хлам. Уберите оттуда все, чему не положено быть на виду. Косметику сложите в контейнер, бумаги — в папку. Если контейнер переполнился, значит, пора что-то выбросить.

Шаг 7. Достаньте все из шкафа. Уберите пять вешалок и рассортируйте вещи от самых нужных к самым ненужным. Тем, которым не хватило вешалок, не место в шкафу.

Шаг 8. Заведите коробку для памятных вещиц и сувениров, а для детских рисунков — папку-гармошку с файлами.

Шаг 9. Там, где скапливается особенно много хлама, поставьте большую корзину и бросайте все туда. Когда корзина наполнится, рассортируйте предметы и разложите по местам.

Шаг 10. С бумагами придерживайтесь правила одного касания: как только документ попадает к вам в руки, выполняйте нужное действие (например, оплатите счет) или уберите туда, где он должен храниться. 

Пять признаков того, что вещи вас победили:

- в вашем шкафу есть предметы, которые вы никогда не используете;

- у вас нет большого шкафа, но вы хотели бы его иметь;

- вам нужно больше пяти минут, чтобы найти нужную вещь;

- вы испытываете неприятные эмоции при мысли о приходе гостей: слишком много придется убирать;

- у вас есть вещи, которые вас не радуют.

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