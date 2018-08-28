Как очистить дом от хлама: пошаговая инструкция

Пять признаков того, что вещи вас победили:

- в вашем шкафу есть предметы, которые вы никогда не используете;

- у вас нет большого шкафа, но вы хотели бы его иметь;

- вам нужно больше пяти минут, чтобы найти нужную вещь;

- вы испытываете неприятные эмоции при мысли о приходе гостей: слишком много придется убирать;

- у вас есть вещи, которые вас не радуют.