Оман без объяснения причин запретил импорт рыбы из Эстонии, на государственных экспортеров это особенного влияния не окажет.
Министерство сельского хозяйства и рыболовства Омана приняло решение о запрете импорта рыбы из Перу и Эстонии, пишет газета Muscat Daily. По сообщению газеты, решение основано на законе о ветеринарном карантине и приложениях к нему.
«Решение устанавливает, что до аннулирования запрета запрещается импорт рыбы и изготовленной из нее продукции из Перу и Эстонии, за исключением тех случаев, когда они термически переработаны»,- пишет Muscat Daily.
Пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) Элен Курвитс сообщила, что официально Оман не известил VTA об ограничениях и не указал причин введения запрета. Министерство сельской жизни также заявило, что подобной информации к ним не поступало.
Пресс-секретарь VTA сказала также, что Эстония до сих пор экспортировала в Оман только термически обработанную рыбную продукцию, последние партии такой продукции были отправлены туда несколько лет назад.