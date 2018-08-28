Свежая рыба. ФОТО: URMAS LUIK / PARNU POSTIMEES /

Оман без объяснения причин запретил импорт рыбы из Эстонии, на государственных экспортеров это особенного влияния не окажет.

Министерство сельского хозяйства и рыболовства Омана приняло решение о запрете импорта рыбы из Перу и Эстонии, пишет газета Muscat Daily. По сообщению газеты, решение основано на законе о ветеринарном карантине и приложениях к нему.

«Решение устанавливает, что до аннулирования запрета запрещается импорт рыбы и изготовленной из нее продукции из Перу и Эстонии, за исключением тех случаев, когда они термически переработаны»,- пишет Muscat Daily.

Пресс-секретарь Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) Элен Курвитс сообщила, что официально Оман не известил VTA об ограничениях и не указал причин введения запрета. Министерство сельской жизни также заявило, что подобной информации к ним не поступало.