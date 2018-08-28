Эксперт: ВМФ России собрал в Средиземноморье самую мощную за последнее время группировку

"Конечно, при необходимости", - сказал Попов "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

"Постоянное присутствие в этом регионе наших военно-морских сил способствует проведению в них стратегических акций сирийского правительства", - добавил он.

"Сейчас группировка достаточно мощная. Если говорить по численности, то она сейчас большая, по вооружению тоже. За последнее время это самая мощная группировка", - отметил адмирал.

Попов также подчеркнул, что средиземноморский регион имеет стратегическое значение для России.

"Военное присутствие постоянно должно быть в этом регионе, потому что он является наиболее опасным сейчас в стратегическом плане. Потому что носители оружия, которое потенциально может быть применено по территории России, как раз находятся на удалении, связанном со Средиземноморьем", - отметил адмирал.

Во вторник газета "Известия" сообщила, что Россия собрала в Средиземном море 10 кораблей и две подводных лодки. По данным издания, в данный момент в состав ударного соединения входят ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевые корабли "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Вышний Волочек" и дизель-электрические подводные лодки Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".