Деньги, собранные в помощь детям Сирии, пошли на покупку дачи

Прокурор требует для обвиняемого тюремного заключения. Адхам обвиняется в 18 различных экономических преступлениях, в том числе в отмывании денег в особо крупных масштабах и в сборе пожертвований без лицензии.

Адхам обвиняется в сборе пожертвований для общества «Сирия-Финляндия» без наличия необходимых разрешений от полиции. Адхам был председателем общества в период с 2014 по 2016 годы.

Рассмотрение дела началось сегодня в уездном суде Хельсинки.

Как заявляет прокурор, Адхам начал сбор пожертвований на основании ложной информации и ввел людей в заблуждение, пообещав, что все собранные средства пойдут на нужды пострадавших в Сирии. Согласно обвинению, деньги, собранные обществом «Сирия-Финляндия», были потрачены в том числе в личных целях, например, на дачу стоимостью 62 000 евро. Часть денег, 54 000 евро, оказалась на личном банковском счете Адхама в Турции.

Сам Адхам утверждает, что все собранные пожертвования были потрачены на помощь пострадавшим от войны в Сирии.

Прокуроратура также обвиняет Адхама в том, что в 2016 году он сообщил властям, занимающимся составлением списков общественных организаций, что казначеем общества «Сирия-Финляндия» является женщина, которая в действительности не имела к его деятельности никакого отношения.

Предварительное следствие по делу началось после того, как газета Helsingin Sanomat сообщила о большом количестве неясностей в процессе сбора средств. По данным газеты, Адхам, например, солгал о полученном в Сирии ранении, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание СМИ и общественности.