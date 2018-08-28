Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor обновятся до Android 9 Pie

Сегодня состоялся анонс бета-версии пользовательского интерфейса EMUI 9. Он основан на Android 9.0 Pie и предназначен для установки на смартфоны Huawei и Honor. Разработчики опубликовали список устройств, официально поддерживающих обновление — и уже совсем скоро указанные модели получат актуальную версию мобильной ОС.
Детального списка изменений пока не опубликовано — но, скорее всего, в ней будут представлены все базовые функции Android 9.0 Pie. Сообщается, что EMUI 9 работает существенно быстрее предыдущей версии, пишет 4pda.ru.
Принять участие в бета-тестировании нового программного обеспечения смогут владельцы следующих моделей смартфонов:
- Huawei Mate10
- Huawei Mate10 Porsche Design
- Huawei Mate10 Pro
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Honor 10
- Honor V10
- Honor Play
На данный момент скачивание EMUI 9 доступно только на территории Китая после регистрации в клубе Huawei. Релиз бета-версии намечен на начало сентября 2018 года.
Информации о том, когда состоится релиз для других регионов, пока нет. Ожидается, что анонс глобальной версии оболочки состоится на выставке IFA 2018 в Берлине.