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Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor обновятся до Android 9 Pie

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(180518) -- TORONTO, May 18, 2018 (Xinhua) -- HUAWEI P20 Series smartphones are seen at the Eaton Centre in Toronto, Canada, May 17, 2018. The Chinese HUAWEI P20 Series smartphones are available for purchase with major mobile carriers in Canada starting Thursday. (Xinhua/Zou Zheng)(axy) (Photo by Xinhua/Sipa USA)

ФОТО: Xinhua / Xinhua/Sipa USA

Сегодня состоялся анонс бета-версии пользовательского интерфейса EMUI 9. Он основан на Android 9.0 Pie и предназначен для установки на смартфоны Huawei и Honor. Разработчики опубликовали список устройств, официально поддерживающих обновление — и уже совсем скоро указанные модели получат актуальную версию мобильной ОС.

Детального списка изменений пока не опубликовано — но, скорее всего, в ней будут представлены все базовые функции Android 9.0 Pie. Сообщается, что EMUI 9 работает существенно быстрее предыдущей версии, пишет 4pda.ru.

Принять участие в бета-тестировании нового программного обеспечения смогут владельцы следующих моделей смартфонов:

  •  Huawei Mate10
  •  Huawei Mate10 Porsche Design
  •  Huawei Mate10 Pro
  •  Huawei Mate RS Porsche Design
  •  Huawei P20
  •  Huawei P20 Pro
  •  Honor 10
  •  Honor V10
  •  Honor Play

На данный момент скачивание EMUI 9 доступно только на территории Китая после регистрации в клубе Huawei. Релиз бета-версии намечен на начало сентября 2018 года.

Информации о том, когда состоится релиз для других регионов, пока нет. Ожидается, что анонс глобальной версии оболочки состоится на выставке IFA 2018 в Берлине.

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