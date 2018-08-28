Стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor обновятся до Android 9 Pie

Детального списка изменений пока не опубликовано — но, скорее всего, в ней будут представлены все базовые функции Android 9.0 Pie. Сообщается, что EMUI 9 работает существенно быстрее предыдущей версии, пишет 4pda.ru.

Принять участие в бета-тестировании нового программного обеспечения смогут владельцы следующих моделей смартфонов:

Huawei Mate10

Huawei Mate10 Porsche Design

Huawei Mate10 Pro

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Honor 10

Honor V10

Honor Play

На данный момент скачивание EMUI 9 доступно только на территории Китая после регистрации в клубе Huawei. Релиз бета-версии намечен на начало сентября 2018 года.