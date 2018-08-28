Картина дня: Керсти Кальюлайд в Нарве, рост средней зарплаты и будущее русскоязычных школьников

Сегодня президент Керсти Кальюлайд приступает к работе в Нарве

Президент Керсти Кальюлайд во вторник, 28 августа, прибудет в Нарву, где будет работать до четверга следующей недели, сообщила пресс-служба президентской канцелярии. Читайте далее...

Галерея: президент Эстонии Керсти Кальюлайд начала работу в Нарве со встречи с мэром

Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Нарву в 11.30. Программа её полуторанедельной работы в приграничном городе началась со встречи с мэром Нарвы Тармо Таммисте и членами городской управы. Читайте далее...

Во втором квартале средняя зарплата в Эстонии выросла до 1321 евро

В втором квартале 2018 года средняя брутто-зарплата достигла 1321 евро, что на 6,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Департамент статистики. Читайте далее...

Правда об ужасном Põxit: отказа от сланца ничто пока не предвещает

Считается, что путь к своему концу сланцевая промышленность Эстонии начала мостить уже первым добытым куском горючего камня, запасы которого в наших недрах велики, но не безграничны. Сегодня уже можно слышать разговоры о якобы грядущем выходе из сланцевой зависимости - Põxit (от põlevkivi - эст. «сланец» и exit - англ. «выход»). Звучит пугающе. Читайте далее...

Таллиннский марафон приведет к масштабным изменениям в движении транспорта и перекрытию улиц

Таллиннский марафон и связанные с ним забеги через две недели приведут к изменению дорожного движения в Таллинне и перекрытию улиц. Особенно информированными должны быть жители Пыхья-Таллинна, центра города и Каламая, где организаторы массовых забегов просят по возможности избегать передвижения и использования личного автотранспорта в период с вечера 8 сентября по 9 сентября. Читайте далее...

Министерство образования хочет отказаться от выпускных экзаменов в основной школе

Министерство образования желает, чтобы выпускные экзамены и тесты в основной школе в сегодняшнем виде исчезли. В дальнейшем в компетенции школы будет решение, выполнил ли ученик все условия для получения основного образования. Читайте далее...

Место встречи изменить нужно, или Обыкновенный террор в центре Таллинна

"В последнее время местом встречи молодежи стал центр столицы. Только это не творческие вечера, игры и не программа интеграции. Это обыкновенный террор, необычный для Таллинна", - пишет Павел Иванов.

Эксперт: ВМФ России собрал в Средиземноморье самую мощную за последнее время группировку

Средиземноморская эскадра ВМФ России при необходимости может оказать поддержку наступлению сирийских правительственных войск в Идлибе, считает адмирал Вячеслав Попов, занимавший с 1999 по 2001 год должность командующего Северным флотом. Читайте далее...

Могут ли эстонские и русские дети учиться в одном классе?

Свободно переходящий с русского языка на эстонский и обратно житель Таллинна Александр Штавбонько (39) уверен: тот, кто живет в Эстонии, должен знать эстонский язык. Он убежден, что лучше всего язык учить в школе и в детском саду. По его мнению, эти учреждения должны быть общими для эстоно- и русскоязычных детей. Читайте далее...

«Я убью тебя, гад!»: мужчина с пугающим уголовным прошлым вновь попал за решетку

Вчера в Тартуском уездном суде был признан виновным в попытке убийства Сильвер Пиллер, который 31 октября прошлого года ударил ножом в спину 41-летнего мужчину. Этот инцидент схож с предыдущим преступлением Пиллера, когда он до смерти избил человека дубинкой. Читайте далее...

Оман запретил импорт рыбы из Эстонии