Картина дня: Керсти Кальюлайд в Нарве, рост средней зарплаты и будущее русскоязычных школьников

Портал Rus.Postimees знакомит с основными событиями вторника.
Сегодня президент Керсти Кальюлайд приступает к работе в Нарве
Президент Керсти Кальюлайд во вторник, 28 августа, прибудет в Нарву, где будет работать до четверга следующей недели, сообщила пресс-служба президентской канцелярии. Читайте далее...
Галерея: президент Эстонии Керсти Кальюлайд начала работу в Нарве со встречи с мэром
Президент Керсти Кальюлайд прибыла в Нарву в 11.30. Программа её полуторанедельной работы в приграничном городе началась со встречи с мэром Нарвы Тармо Таммисте и членами городской управы. Читайте далее...
Во втором квартале средняя зарплата в Эстонии выросла до 1321 евро
В втором квартале 2018 года средняя брутто-зарплата достигла 1321 евро, что на 6,4 процента больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Департамент статистики. Читайте далее...
Правда об ужасном Põxit: отказа от сланца ничто пока не предвещает
Считается, что путь к своему концу сланцевая промышленность Эстонии начала мостить уже первым добытым куском горючего камня, запасы которого в наших недрах велики, но не безграничны. Сегодня уже можно слышать разговоры о якобы грядущем выходе из сланцевой зависимости - Põxit (от põlevkivi - эст. «сланец» и exit - англ. «выход»). Звучит пугающе. Читайте далее...
Таллиннский марафон приведет к масштабным изменениям в движении транспорта и перекрытию улиц
Таллиннский марафон и связанные с ним забеги через две недели приведут к изменению дорожного движения в Таллинне и перекрытию улиц. Особенно информированными должны быть жители Пыхья-Таллинна, центра города и Каламая, где организаторы массовых забегов просят по возможности избегать передвижения и использования личного автотранспорта в период с вечера 8 сентября по 9 сентября. Читайте далее...
Министерство образования хочет отказаться от выпускных экзаменов в основной школе
Министерство образования желает, чтобы выпускные экзамены и тесты в основной школе в сегодняшнем виде исчезли. В дальнейшем в компетенции школы будет решение, выполнил ли ученик все условия для получения основного образования. Читайте далее...
Место встречи изменить нужно, или Обыкновенный террор в центре Таллинна
"В последнее время местом встречи молодежи стал центр столицы. Только это не творческие вечера, игры и не программа интеграции. Это обыкновенный террор, необычный для Таллинна", - пишет Павел Иванов.
Эксперт: ВМФ России собрал в Средиземноморье самую мощную за последнее время группировку
Средиземноморская эскадра ВМФ России при необходимости может оказать поддержку наступлению сирийских правительственных войск в Идлибе, считает адмирал Вячеслав Попов, занимавший с 1999 по 2001 год должность командующего Северным флотом. Читайте далее...
Могут ли эстонские и русские дети учиться в одном классе?
Свободно переходящий с русского языка на эстонский и обратно житель Таллинна Александр Штавбонько (39) уверен: тот, кто живет в Эстонии, должен знать эстонский язык. Он убежден, что лучше всего язык учить в школе и в детском саду. По его мнению, эти учреждения должны быть общими для эстоно- и русскоязычных детей. Читайте далее...
«Я убью тебя, гад!»: мужчина с пугающим уголовным прошлым вновь попал за решетку
Вчера в Тартуском уездном суде был признан виновным в попытке убийства Сильвер Пиллер, который 31 октября прошлого года ударил ножом в спину 41-летнего мужчину. Этот инцидент схож с предыдущим преступлением Пиллера, когда он до смерти избил человека дубинкой. Читайте далее...
Оман запретил импорт рыбы из Эстонии
Оман без объяснения причин запретил импорт рыбы из Эстонии, на государственных экспортеров это особенного влияния не окажет. Читайте далее...