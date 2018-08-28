Вт, 28.08.2018
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Названа неожиданная опасность шашлыков

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Шашлыки. Иллюстративное фото.

ФОТО: ANDRES TEISS / PM/SCANPIX BALTICS

Любовь к шашлыкам и барбекю может привести к преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Как отмечает The Daily Mail, использование твердого топлива для приготовления пищи повышает риск смерти от сердечного приступа, сердечной недостаточности или инсульта на 12%. 

Риск возрастает еще на 3% каждые десять лет, которые человек регулярно проводит за приготовлением пищи на открытом огне. Это открытие Университета Оксфорда идет рука об руку с исследованием, ранее доказавшем наличие токсических соединений в мясе, приготовленном на огне. Эти соединения связаны с раком кожи, легких, мочевого пузыря, передает MedDaily

По словам ученых для негативного эффекта достаточно готовить пищу на огне всего раз в неделю. К счастью, эффект обратим, если начать готовить только на газовых или электрических плитах. Так, риск снижается на 5% в каждые 10 лет после того, как человек отказывается от твердого топлива. 

Последнее исследование проводилось в Китае, где более половины населения использует твердое топливо. Как оказалось, чем дольше человек использовал дерево или уголь для приготовления пищи, тем выше был риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

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