Названа неожиданная опасность шашлыков

Риск возрастает еще на 3% каждые десять лет, которые человек регулярно проводит за приготовлением пищи на открытом огне. Это открытие Университета Оксфорда идет рука об руку с исследованием, ранее доказавшем наличие токсических соединений в мясе, приготовленном на огне. Эти соединения связаны с раком кожи, легких, мочевого пузыря, передает MedDaily.

По словам ученых для негативного эффекта достаточно готовить пищу на огне всего раз в неделю. К счастью, эффект обратим, если начать готовить только на газовых или электрических плитах. Так, риск снижается на 5% в каждые 10 лет после того, как человек отказывается от твердого топлива.