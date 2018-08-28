Вт, 28.08.2018
Самое радикальное решение: депортировать эти десятки (а теперь уже сотни) тысяч понаехавших туда, откуда они понаехали Вячеслав Иванов
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз

Самый большой авиалайнер развернули на полпути из-за свиста

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Самолет Qantas. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Пилот австралийской авиакомпании Qantas принял решение развернуть самолет на половине пути после того, как пассажиры пожаловались на свист, исходящий со стороны двери, передает Lenta.ru со ссылкой на News.com.au.

Инцидент произошел с крупнейшим в мире лайнером A380, следовавшим из Сиднея (Австралия) в Даллас (США). Спустя три часа полета пассажиры пожаловались на странные звуки. «Из двери доносился пронзительный свист, поэтому в интересах путешественников командир воздушного судна принял решение вернуться в Сидней», — объяснил представитель авиакомпании.

«Давление в самолете оставалось стабильным на протяжении всего полета, и авиалайнер успешно совершил посадку. Сейчас его осматривают инженеры», — добавил он.

Ранее в августе самолет американской авиакомпании Delta, следовавший из Нью-Йорка в Ниццу, из-за засорившихся туалетов развернулся на половине пути вместо того, чтобы долететь до пункта назначения. На момент поломки унитазов Boeing 767-400 находился в полете три часа и уже подлетал к Франции, однако пилот принял решение развернуть лайнер и лететь еще столько же в обратную сторону, чтобы устранить неполадки.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ