Новая выставка Таллиннского русского музея посвящена русской школе

По словам директора музея Марии Сморжевских-Смирновой, несмотря на то, что к теме образования на русском языке постоянно обращаются общественные деятели и политики современной Эстонии, оказалось, что эта тема изучена довольно поверхностно и не системно. «Последовательной и полноценной летописи истории русской школы в Таллине, и шире – в Эстонии, нет. Не лучше обстоят дела и с предметным миром. Вместе с тем, выдающихся имен, связанных с русской школой в Эстонии, очень много, - отметила она. - Историческая выставка, подготовка к которой началась для нас полтора года назад, предоставляет возможность открыть малоизученные страницы истории русского образования и русской культуры».

Название выставки «Урок – Перемена: русское образование в Таллине (так в оригинале – прим. ред.) 1715 – 1944» звучит многозначно. Какие вынесены исторические уроки и какие перемены ожидают русское образование – эта тема до сих пор остается на повестке дня.

«Урок и перемена – две составляющие школьных будней. Наша выставка – путешествие в школу давно минувших лет, но каждый, кто учился и учится, сможет найти здесь что-то очень знакомое и близкое, - говорит директор музея. - Школьную тему мы раскрываем через историю русского образования в Таллине, начиная с 1715-го года, когда по воле царя Петра I здесь появилась первая «цифирная» школа на русском языке, и завершая 1944-м годом. Этот хронологический отрезок вместил в себя несколько эпох, по сути – исторических перемен, от которых школа, конечно, зависит. Поскольку сегодня в Эстонии не смолкают дискуссии об образовании на русском языке, родном для многих ее жителей, мы решили обратиться к урокам прошлого, ведь история может быть хорошим учителем в решении сложных задач».

ФОТО: Фото организаторов

Неожиданным в процессе подготовки выставки оказалась немногочисленность экспонатов. «Изучив собрания Таллинского городского музея и музеев Эстонии, пообщавшись с людьми, учеба которых пришлась на период до 1944 года, мы столкнулись с тем, что не так уж много сохранилось предметов, которые обычно сопровождают ученика или учителя в его школьной жизни, еще меньше сохранилось памятников материальной культуры, связанных с конкретными именами, - говорит Сморжевских-Смирнова. - Это тот пласт русской культуры, который фактически не представлен в музейных собраниях Эстонии. И это, на самом деле, хороший повод задуматься о том, что сегодняшний день уже завтра станет частью истории, и то, что сегодня находится в портфеле или на столе ученика русской школы, имеет смысл сделать частью музейного собрания».

Из самых запоминающихся экспонатов, представленных на выставке Таллиннского русского музея, стоит упомянуть шпагу, подаренную в 1913 году, в год 300-летия династии Романовых, учителю Александровской гимназии И.С. Столейкову, и трогательных игрушечных собачек, которые носила в 1930-е гг. в своем портфеле одна из учениц русской гимназии.

Что стоило бы сохранить от прежней школы в нынешней системе образования, а чего, к счастью, в ней уже никогда не будет? “От прежней школы хорошо было бы унаследовать любовь к книге и чтению, ну а частью музейной истории оставить систему жесткого контроля над учеником и учителем, а также наказаний, особенно за провинности, которые (например, кидание снежков во время прогулки в школьном дворе) сегодня даже и шалостью сложно назвать», - говорит директор музея.

ФОТО: Афиша выставки

На выставке в Таллиннском русском музее по адресу Пикк, 29а экспонируются произведения и предметы из собраний Таллинского городского музея, Эстонского исторического музея, Эстонского Педагогического архива-музея, Эстонского Национального архива, Музея истории Гимназии Густава Адольфа, Музея Нымме, ЦУ Нарвский музей, ЦУ Эстонский Музей спорта и олимпиад, Таллинского городского архива, семейного архива митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия, частной коллекции Елены Белевской, частной коллекции Александра Борисова, частной коллекции Александра Дормидонтова, частной коллекции Кирилла Немировича-Данченко, частной коллекции Ларисы Шишкевич. Художественный акцент выставке придают исполненные тонкого юмора графические работы художника Кузи Зверева.

Кураторы выставки: Мария Сморжевских-Смирнова, Зураб Янес

Оформление: Анастасия Кавычка