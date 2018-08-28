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  • Сергей Метлев: на наших глазах появляется монстр, которому нравится уничтожать всё вокруг

Сергей Метлев: на наших глазах появляется монстр, которому нравится уничтожать всё вокруг

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Сергей Метлев.

ФОТО: Erakogu

На наших глазах появляется монстр, которому нравится поджигать автомобили, бросать камни в полицейских или пожарных и на совершеннолетие приобретать незаконное оружие. И имя ему - пригородное гетто, пишет помощник полицейского Сергей Метлев в социальное сети Facebook о молодежных бандах в Таллинне. Портал Rus.Postimees ниже приводит перевод его сообщения.

Насилие таллиннских молодежных банд в центре внимания. Будучи помощником полицейского с большим опытом, я наблюдал за этим годами - проблема старая, но будущее может быть еще ужаснее. На наших глазах появляется монстр, которому нравится поджигать автомобили, бросать камни в полицейских или пожарных и на совершеннолетие приобретать незаконное оружие. И имя ему - пригородное гетто.

В конце Ласнамяэ в свое время был построен жилой район Раадику, где получили квартиры многие замечательные семьи, но куда также компактно втиснули проблемные семьи и отдельных проблемных личностей со всего города. В конец Ласнамяэ (и Маарду) активно переезжают мало зарабатывающие и плохо интегрированные люди из Ида-Вирумаа. С каждым годом район становится все более изолированным от Таллинна с экономической, культурной и языковой точек зрения. Боюсь, что в случае серьезного кризиса эта проблема может получить также сильную национально-языковую окраску.

Пока не поздно и судьба пригородов Швеции и Франции нас еще не постигла, следует отказаться от концентрации людей, оказавшихся в сложной социально-экономической ситуации, или избавляться от муниципальных и социальных квартир. Молодежь, которая абсолютно вышла из-под контроля, следует направить жить и учиться в другие части республики - Валка, Выру и так далее (и наоборот тоже), где они не будут находиться под влиянием старой компании и ими легче заниматься.

Если выделить из государственного бюджета хотя бы миллион евро, нуждающиеся в помощи молодые люди смогут провести лето в классном лагере где-нибудь у моря или посреди леса. Направленные на юных нарушителей программы должны быть не двухгодичными проектиками, а постоянно действующими, которые на основании договора ведут различные специализированные организации. Летом комендантский час для тех, кому меньше 16 лет, - с 00.00, в другое время - с 23.00. А вообще его нужно установить для всех несовершеннолетних в любое время года с 23.00, если их не сопровождает кто-то из взрослых родственников.

Психологи подтверждают, что у несовершеннолетних низкая эмпатия, ограниченное понимание последствий своих действий и некоторые пребывают в уверенности, что их возраст в плане закона дает им иммунитет. К сожалению, ситуация такова, что даже если направленная на молодежь деятельность хорошо организована, есть те, в случае которых надежды очень мало. Они продолжают избивать и грабить, смеяться над мягкостью правоохранительной системы и дружелюбием молодежных работников, обзывая их «наивными дураками».

В голове такой молодежи появляется представление о «своей территории», где действует их альтернативное право. Для добропорядочного гражданина, которого бьют или грабят, нет разницы - несовершеннолетние его бьют или совершеннолетние. Жестокое и повторяющееся преступление должно приводить к реакции на государственном уровне. Я не согласен бояться за жизнь своих друзей или за собственную жизнь, прогуливаясь в центре Таллинна, потому что «они же ведь еще дети». Тюрьма не может быть исключена для несовершеннолетних.

Если гуманность и разум начинают уничтожаться сами по себе, необходимо провести четкую красную черту. И, безусловно, я бы не недооценивал ежедневную работу полиции на улицах - только патрулей было бы достаточно, чтобы держать под контролем парки и другие места, задерживать нарушителей. Когда я в форме, я всегда стараюсь беседовать, объяснять границы и стоящие за законом идеи, которые призваны улучшить жизнь. В случае молодежи нельзя без наложения санкций игнорировать даже незначительные нарушения. Каждая мелочь важна. И, люди, обращайте внимание на проблемы молодежи и всегда сообщайте о них в местное самоуправление, школу или полицию!

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