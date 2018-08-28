Никому не пожелаешь: российская фигуристка рассказала о тренировках Тутберидзе

«Работа стала гораздо более индивидуальной. В прежней группе у нас все шло на каком-то постоянном соревновании, на соперничестве. То есть ты смотришь, что делает на льду кто-то, и сам тянешься за ним.

В ЦСКА тренеры стараются разделить всех спортсменов таким образом, чтобы иметь возможность работать с каждым индивидуально. Отдельно отрабатывать прыжки, скольжение, отдельно – хореографическую часть катания. Работа на соперничестве, честно говоря, мне не слишком нравилась. Мне это не очень подходит.

Еще у меня были травмы. Тренеры старались уделять моему состоянию определенное внимание, где-то снижали нагрузку, где-то разрешали работать на свое усмотрение, но, когда постоянно находишься в группе, невольно хочется не отставать от остальных. Умом вроде и понимаешь, что стоит остановиться, но не всегда это получается.

Поэтому иногда я сама бывала виновата в том, что травмы продолжали усугубляться. Выходишь после травмы на лед, видишь, что все работают, все в хорошей форме, все прыгают – и сама начинаешь торопиться, загоняться.

В результате у меня никогда не получалось восстанавливаться до конца, и все это накапливалось, превращалось в снежный ком.

Я понимала, что мне срочно нужно что-то изменить. Возможно, не только поменять тренера, но и себя, свое отношение к тренировкам, подход к работе в целом. И получалось, как ни крути, что нужно уходить из группы.