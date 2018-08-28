Видео: неизвестный в костюме зайца разбил булыжником окно волостной управы

Волостной старейшина Алар Кару поделился на страничке волости в Facebook записью с камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что в воскресенье в 4 утра мимо здания волостной управы прошел неизвестный в костюме зайца и в маске. Спустя какое-то время он вернулся с большим камнем в руках и запустил им в окно, пишет Sakala.

По словам Кару, это не было актом случайной агрессии, потому что тот же человек попал в поле зрения камер, когда он изучал доступы к управе с внутреннего двора. «Это было совершено преднамеренно. По крайней мере, я надеюсь, что это какое-то пари. Не хотелось бы верить, что эти приготовления были сделаны из ярости на меня или на волость», - сказал он.

К произошедшему волостной старейшина отнесся с юмором. «Заяц напал на медвежью берлогу», - пошутил Кару.

Камень, брошенный хулиганом, разбил одно из окон волостной управы, отскочил от него и повредил плитку на тротуаре. По словам Кару, о хулиганстве сообщат в полицию.