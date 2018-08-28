Фото: в продаже классная квартира в красном доме

Современная нестандартная планировка, большие окна, эркер, баня, гардеробная, высококачественная отделка - в этой трехкомнатной квартире не одна изюминка, а несколько.

ФОТО: KV.EE

Так как красные дома на улице Кярнера построены в 2007 году, квартирное товарищество не брало долгосрочного кредита на реновацию, а содержит дома в порядке.

ФОТО: KV.EE

В цену входит кухонная мебель с техникой и изготовленные по индивидуальному заказу жалюзи.