Фото: в продаже классная квартира в красном доме
28 августа 2018, 17:25
Ансамбль красных домов между променадом и торговым центром Рокка-аль-Маре эффектно смотрится с любой стороны. А выставленная на продажу находящаяся в одном из этих домов квартира привлекает внимание продуманным дизайном интерьера.
Современная нестандартная планировка, большие окна, эркер, баня, гардеробная, высококачественная отделка - в этой трехкомнатной квартире не одна изюминка, а несколько.
Так как красные дома на улице Кярнера построены в 2007 году, квартирное товарищество не брало долгосрочного кредита на реновацию, а содержит дома в порядке.
В цену входит кухонная мебель с техникой и изготовленные по индивидуальному заказу жалюзи.
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