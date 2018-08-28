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Фото: в продаже классная квартира в красном доме

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ФОТО: KV.EE

Ансамбль красных домов между променадом и торговым центром Рокка-аль-Маре эффектно смотрится с любой стороны. А выставленная на продажу находящаяся в одном из этих домов квартира привлекает внимание продуманным дизайном интерьера.

Современная нестандартная планировка, большие окна, эркер, баня, гардеробная, высококачественная отделка - в этой трехкомнатной квартире не одна изюминка, а несколько. 

ФОТО: KV.EE

Так как красные дома на улице Кярнера построены в 2007 году, квартирное товарищество не брало долгосрочного кредита на реновацию, а содержит дома в порядке. 

ФОТО: KV.EE

В цену входит кухонная мебель с техникой и изготовленные по индивидуальному заказу жалюзи.

Узнать подробности и посмотреть много фотографий можно ЗДЕСЬ.

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