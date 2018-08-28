Нужна ваша помощь: в Маарду пропал 49-летний Давид

Его рост 170 см, он среднего телосложения. У него карие глаза и шрам на левой стороне головы. На момент исчезновения на нем были длинные шорты, белая рубашка в клетку и шлепанцы. У Давида нет с собой мобильного телефона.

Вечером 25 августа мужчину видели в деревне Вайла Харкуского уезда. В Вайла полицейские пообщались с Давидом, он был адекватен и собирался самостоятельно ехать домой. Полицейские отвезли его на автобусную остановку на шоссе Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна. В ночь с 26 на 27 августа Давид находился в деревне Ватсла Сауэского уезда, вчера вечером его видели в поселке Лаагри.

Полицейские проверили местность рядом с домом пропавшего, места, где его видели в последние дни, а также другую поступившую в полицию информацию, по местонахождение Давида до сих пор неизвестно.

Мужчина должен постоянно принимать лекарства, которых у него нет с собой, также у него могут быть проблемы с памятью. Поэтому полиция просит всех, кто видел Давида, незамедлительно позвонить по номеру 112 или передать информацию по э-почте на адрес irina.maloseva@politsei.ee.