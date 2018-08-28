Церковь и педофилия: десять столетий сексуального насилия

Пенсильванское дело

14 августа 2018 года Генеральный прокурор штата Пенсильвания (США) обвинил римско-католических священников штата в сексуальном насилии над более чем тысячей детей за последние 70 лет. Власти заявляют, что церковь заставляла жертв молчать, используя "веру в качестве оружия", и скрывала преступления священников.

Адвокаты также установили - руководство католической церкви США пыталось скрыть случаи сексуальных преступлений, в которых за последние 70 лет в Пенсильвании замешано более 300 священнослужителей.

В суде было доказано - 6 священников совершили более 1000 эпизодов насилия, однако, есть подозрения, что в действительности их было, как минимум, в три раза больше.

Опубликованные материалы дела не укладываются в голове нормального человека: священник изнасиловал девочку, которая лежала в больнице после операции по удалению небных миндалин; пастор, который связал свою жертву и порол хлыстом; священнослужитель, который изнасиловал маленькую девочку, а когда та забеременела, заставил сделать аборт...

Новые обвинения стали серьезным ударом по репутации Ватикана и попыткам Франциска улучшить (хотя бы на словах) образ католической церкви, создать впечатления, что эта религиозное учреждение становится более открытым и демократичным.

"Политика страуса" и замалчивание

В этом году папа римский приехал в Ирландию, где осудил замалчивание сексуального насилия по отношению к детям со стороны священнослужителей.

До этого глава католической церкви не посещал Ирландию 39 лет. И не удивительно - именно эта страна была одной из первых, которая стала открыто говорить о сексуальный преступлениях католических священников.

С 1940 по 1990 годы в стране жертвами сексуального насилия стали десятки тысяч человек, большинство из них - дети.

Во время визита Папы Римского премьер-министр Лео Варадкар публично призвал главу католической церкви перейти от слов к действиям.

ФОТО: Derek Speirs/EPA

Более суровым был архиепископ Карло Мария Вигано, который во время визита Франциска опубликовал сообщение с описанием сексуальных преступлений со стороны представителей духовенства, а также перечислил имена и фамилии бывших и действующих представителей Ватикана, которых обвинил в сокрытии и замалчивании совершенных преступлений.

Вигано призвал Папу Римского уйти в отставку, утверждая, что Франциск и целый ряд кардиналов на протяжении пяти лет не реагировали на сообщения о педофилии одного из высокопоставленных священников Римской Католической церкви.

Архиепископ настаивает на том, что в высших церковных кругах вокруг этой темы царит заговор молчания.

Публично насильников осудили лишь три папы - Иоанн Павел II в 2001 году опубликовал текст с извинениями; Бенедикт встречался с жертвами сексуального насилия и обещал, что виновные предстанут перед судом.

Франциск, в свою очередь, 2018 год начал с нападения на жертв, обвинив их в даче ложных показаний, однако уже через через несколько месяцев назвал такое свое поведение "трагической ошибкой". В середине августа в связи с произошедшим он выразил "сожаление и раскаяние", однако никаких конкретных действий и наказания виновных с его стороны не последовало.

Преступление, которое скрывали десять столетий

Справедливости ради следует отметить, что перед Франциском стоит практически невыполнимая задача - традиция сексуального использования детей со стороны католической церкви стара настолько же, насколько сама церковь.

Вероятнее всего, начала педофилии и сексуальных преступлений следует искать во времена, когда Ватикан активно пропагандировал целибат для католических пасторов - запрет на создание семьи и полный отказ от половой жизни.

Первые письменные свидетельства педофилии в церкви относятся к XI веку.

В 1049 году монах Петр Дамиан писал письмо папе римскому Лео IX, в которой жаловался на нежелание церкви реагировать на содомию, которую священнослужители практиковали с маленькими мальчиками.

Папа на это письмо никак не отреагировал, точно также поступил и его последователь Николай II.

В дальнейшем власть папы и церкви в Европе лишь усиливалась, и о подобных случаях никто не осмеливался говорить. Однако сексуальные преступления в католической церкви происходили повсеместно - в этом можно убедиться, прочитав художественную литературу разных веков.

О том, что католические священники практикуют педофилию открыто говорить стал лишь американец Джеральд Фицджеральд. И то, лишь в 50-х годах 20 века. Фицджеральд отправил множество писем руководству католической церкви, в которых предупредил - сексуальное насилие среди представителей духовенства является распространенным явлением.

ФОТО: MAX ROSSI/REUTERS

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