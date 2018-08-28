Вт, 28.08.2018
не благоразумнее ли уступить Трампу Твиттер, телеэфиры и прочие погремушки, а разными головоломными внешнеполитическими вопросами стараться не досаждать? Иван Пауков
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Кохтла-Нымме без вести пропал 74-летний Вольдемар

В Кохтла-Нымме без вести пропал 74-летний Вольдемар

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

74-летний Вольдемар.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

24 августа в Кохтла-Нымме вышел из своего дома и не вернулся 74-летний Вольдемар. Полиция просит помощи в его поисках.

Вольдемар покинул свой дом в Кохтла-Нымме 24 августа, не сообщив родственникам, куда направляется. Поскольку ранее он не отлучался надолго и из-за проблем со здоровьем может неадекватно воспринимать действительность, родственники обратились за помощью в полицию.

Уходя, Вольдемар не взял с собой документы и телефон, поэтому с 24 августа любой контакт с ним отсутствует. Кроме того, его местонахождение невозможно установить с помощью позиционирования мобильного телефона. И родственники Вольдемара, и полиция общались с его соседями и проверили окрестности, но до сих пор результатов это не принесло. Полиция проверила и лечебные учреждения, чтобы убедиться, что с мужчиной не произошел несчастный случай.

Рост Вольдемара около 170 см, он крупного телосложения, у него седые волосы. Когда он ушел из дома, на нем была темная кепка, серая куртка с надписью „Eesti Põlevkivi“ на спине, темно-синие спортивные брюки с белыми полосками по бокам. Из-за проблем со здоровьем он может неадекватно воспринимать реальность, ему трудно передвигаться.

Полиция просит всех, кто видел подходящего под это описание мужчину после 24 августа или располагает информацией о его местонахождении, незамедлительно сообщить об этом по номерам 112, 337 2384 или на электронный адрес taavi.unuks@politsei.ee.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ