В Кохтла-Нымме без вести пропал 74-летний Вольдемар

Вольдемар покинул свой дом в Кохтла-Нымме 24 августа, не сообщив родственникам, куда направляется. Поскольку ранее он не отлучался надолго и из-за проблем со здоровьем может неадекватно воспринимать действительность, родственники обратились за помощью в полицию.

Уходя, Вольдемар не взял с собой документы и телефон, поэтому с 24 августа любой контакт с ним отсутствует. Кроме того, его местонахождение невозможно установить с помощью позиционирования мобильного телефона. И родственники Вольдемара, и полиция общались с его соседями и проверили окрестности, но до сих пор результатов это не принесло. Полиция проверила и лечебные учреждения, чтобы убедиться, что с мужчиной не произошел несчастный случай.

Рост Вольдемара около 170 см, он крупного телосложения, у него седые волосы. Когда он ушел из дома, на нем была темная кепка, серая куртка с надписью „Eesti Põlevkivi“ на спине, темно-синие спортивные брюки с белыми полосками по бокам. Из-за проблем со здоровьем он может неадекватно воспринимать реальность, ему трудно передвигаться.