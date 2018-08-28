У абитуриентов гимназий может появиться возможность бесплатно сдавать важный экзамен

"В течение последних лет мы искали возможность предложить гимназистам наряду с обычным госэкзаменом бесплатно сдавать экзамен по международно востребованному английскому языку на категорию C1", - сообщила во вторник на пресс-конференции министр образования и науки Майли Репс, по словам которой благодаря помощи зарубежных государств до сих пор была возможность организовать сдачу экзамена по международно востребованным немецкому, французскому и финскому языкам, но не английскому.