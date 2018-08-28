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  • У абитуриентов гимназий может появиться возможность бесплатно сдавать важный экзамен

У абитуриентов гимназий может появиться возможность бесплатно сдавать важный экзамен

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Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Государство намерено предложить гимназистам в будущем бесплатно сдавать экзамен по международно востребованному английскому языку на категорию C1.

"В течение последних лет мы искали возможность предложить гимназистам наряду с обычным госэкзаменом бесплатно сдавать экзамен по международно востребованному английскому языку на категорию C1", - сообщила во вторник на пресс-конференции министр образования и науки Майли Репс, по словам которой благодаря помощи зарубежных государств до сих пор была возможность организовать сдачу экзамена по международно востребованным немецкому, французскому и финскому языкам, но не английскому.

В то же время сдача экзамен по международно востребованному английскому языку стоит около 200 евро, а интерес к этому экзамену среди выпускников гимназии очень велик.

По словам Репс, министерство инициирует международный конкурс по поиску организатора экзамена.

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