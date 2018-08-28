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Общественный транспорт Таллинна переходит на зимнее расписание

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Трамвай.

ФОТО: Eero Vabamägi

С 1 сентября общественный транспорт Таллинна переходит на зимний распорядок работы, в связи с чем меняется расписание движения на многих автобусных, всех трамвайных и троллейбусных линиях.

На автобусных линиях 4, 21, 21A и 21B на улице Раннамыйза до круговой развязки в Хааберсти появится остановка «Хааберсти». Автобусные линии 60 и 63 пойдут к центру города по своему обычному маршруту: Нарвское шоссе - улица Реймана - улица Гонсиори - улица Лайкмаа - Нарвское шоссе.

С расписанием можно ознакомиться на сайте Таллинна.

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