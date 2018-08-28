Общественный транспорт Таллинна переходит на зимнее расписание
28 августа 2018, 16:32
С 1 сентября общественный транспорт Таллинна переходит на зимний распорядок работы, в связи с чем меняется расписание движения на многих автобусных, всех трамвайных и троллейбусных линиях.
На автобусных линиях 4, 21, 21A и 21B на улице Раннамыйза до круговой развязки в Хааберсти появится остановка «Хааберсти». Автобусные линии 60 и 63 пойдут к центру города по своему обычному маршруту: Нарвское шоссе - улица Реймана - улица Гонсиори - улица Лайкмаа - Нарвское шоссе.
С расписанием можно ознакомиться на сайте Таллинна.