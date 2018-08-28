Мошенники, используя эстонский счет, выманили у пенсионерки из Австрии тысячи евро

С 17 по 27 августа с 68-летней австрийкой неоднократно выходили на связь неизвестные, которые утверждали, что женщина выиграла 50 000 евро, однако для получения этих денег она якобы должна перевести на некий эстонский счет 4800 евро. Это австрийка и сделала, пишет Kronen Zeitung.

Вчера мошенникам удалось выведать у жертвы и коды ее кредитной карты, после чего преступники перевели с ее счета в немецкий банк 1500 евро, так как на карточке женщины установлен дневной лимит на эту сумму.

Преступники потребовали у жертвы еще 13 000 евро, чтобы она смогла получить выигрыш. Доверчивая женщина отправилась в банк, чтобы сделать перевод. Однако сотрудник банка, услышав причину, порекомендовал жертве мошенников немедленно прервать операцию и закрыть свою кредитную карту. Женщина так и поступила и подала заявление в полицию.