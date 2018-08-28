Недорогой столик от IKEA, за который коллекционеры будут готовы отдать тысячи

Приобретая популярные вещи, мы порой даже и не догадываемся, что, возможно, спустя десятки лет коллекционеры будут в прямом смысле охотиться за ними. Как сообщает русский TVNET со ссылкой на аукционный дом "Barnebys", в будущем одной из таких драгоценностей может стать столик шведского бренда IKEA. Сейчас его можно приобрести за 45 фунтов стерлингов (50 евро), а в 2040 году его можно будет предложить коллекционерам за цену, которая превысит изначальную в 100 раз!