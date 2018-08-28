Недорогой столик от IKEA, за который коллекционеры будут готовы отдать тысячи

Приобретая популярные вещи, мы порой даже и не догадываемся, что, возможно, спустя десятки лет коллекционеры будут в прямом смысле охотиться за ними. Как сообщает русский TVNET со ссылкой на аукционный дом "Barnebys", в будущем одной из таких драгоценностей может стать столик шведского бренда IKEA. Сейчас его можно приобрести за 45 фунтов стерлингов (50 евро), а в 2040 году его можно будет предложить коллекционерам за цену, которая превысит изначальную в 100 раз!
Кофейный столик на трех ножках «Lovbacken» - классика IKEA. Именно с него началась торговля мебелью IKEA в разобранном виде, позволяя покупателю самому дома собрать свою покупку.
Продажа «Lovbacken» началась в далеком 1953 году. Автором дизайна выступил Гилис Лундгрен, один из самых известных дизайнеров Швеции.
«Если бы у Гилиса Лундгрена был микроавтобус, IKEA в наши дни была бы совсем другой. Небольшое авто Гилиса и довольно большой столик вдохновили его на ту концепцию упаковки, которую мы все знаем сегодня. И это привело IKEA совсем в иное направление, отличающееся от других производителей мебели», - сказано на домашней странице IKEA.com.
Сооснователь «Barnebys» и эксперт по старинным вещам Понтус Сильфверстольп предполагает, что в 2030 году этот столик на аукционе можно будет выставить на продажу по цене от 1000 до 1800 фунтов (1110 до 2000 евро). В свою очередь, в 2040 году цена может вырасти уже до 3000 - 5000 фунтов (3330 до 5550 евро).